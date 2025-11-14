14日の参議院予算委員会で発話障がいなどがあるれいわ新選組の天畠大輔議員が、ハンセン病患者らをめぐる差別を取り上げ、“あかさたな話法”で高市総理に切り込んだ。

【映像】天畠大輔議員の“あかさたな話法”（実際の映像）

天畠議員の横にいる代読者が「あかさたな…」と声に出すと、体の一部を動かして合図し、意思をくみ取った代読者が質問した。天畠議員は「（小泉元総理と安倍元総理が）元患者と家族への極めて厳しい偏見差別を認め、苦難に対しおわびしています。この2つの談話を高市内閣も維持されますね」と質問した。

これに対して高市総理は「現内閣におきましても、ご指摘の2つの内閣総理談話を継承する。ハンセン病患者の皆様、元患者の皆様、そのご家族の名誉の回復や偏見差別の解消後家族への補償金の支給などの取り組みを進め、ハンセン病問題の解決に向けて力を尽くしてまいります」と回答した。また、ハンセン病患者とされた男性が殺人罪に問われた「菊池事件」について、天畠議員は「裁判官や検察官はゴム手袋をはめ調書をめくるのに箸を使用。人間扱いではありません」「男性は無実を主張しましたが死刑判決執行がされた」「総理、（男性に）何と声をかけますか。差別は繰り返さないと約束してください」と追及。

高市総理は「その尊厳を傷つけ、筆舌に尽くしがたい苦しみを与えてしまったこと、もうお亡くなりになったご本人もそうですけれども、ご家族の皆様に対しても深くおわびを申し上げます」と述べた。

菊池事件は1952年、現在の熊本県菊池市で役場職員の男性が殺害され、国立ハンセン病療養所に入所していた男性が殺人罪に問われた事件。男性は無罪を訴えたものの、裁判は隔離された事実上の非公開だった「特別法廷」で開かれ、死刑判決を受けた。この日の質疑には最高裁の幹部も答弁に立ち、ハンセン病患者らに謝罪した。（『ABEMA NEWS』より）