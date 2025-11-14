松本尚デジタル大臣が14日の会見で、12月2日以降すべての紙の保険証が使えなくなるとして、マイナ保険証への切り替えを呼び掛けた。松本大臣は医師で、ドラマ『コード・ブルー』の医療監修をしたことでも知られている。

【映像】松本尚デジタル大臣 マイナ保険証への切り替えを呼び掛け

会見で松本大臣は「12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れるということになってます。75歳以上の後期高齢者と国保の方はすでに7月いっぱいで終了してるんですけど、これをもって全国民がこれまでの健康保険証を持てなくなる」とした上で、「12月の2日以降、医療機関を受診される方は、マイナ保険証をお持ちの方はこのマイナンバーカードを持っていただきたい。マイナ保険証をお持ちでない方は、保険者の方から送付をされます"資格確認書"これをお持ちいただきたい」と、"マイナカード"と"資格確認書"の見本を見せながら、呼び掛けた。

記者から「紙の保険証に慣れていて、なんでわざわざマイナ保険証に切り替えないといけないんだという人もいるが、切り替えるメリットは？」と聞かれた松本大臣は、「このメリットは国民の皆さんにまだまだわかりにくいのかもしれませんけれども、医師の立場からあえて言いますけど、新しい患者さんが来ると、どういった薬飲んでるのかとか、あるいはこれまでどういう病気になってるかとか聞くわけですけど、高齢者は意外と自分の病気のことをよく把握していないということが結構あります。そうすると、かなり時間かけてそれを根掘り葉掘り聞かなきゃいけなくて、これが結構苦労するんですけど、より正確な情報っていうのはこのマイナンバーカードを通して、本人確認ができた後、取り出すことができる。そうするとより正確な情報、他の医療機関で入力されたり、そういったデータがちゃんと入ってくる。お年寄りも自分の口で曖昧な話を一生懸命やんなくてもそれが取り出せることができて、それは医師にとっても非常に便利だし、患者さんにとってもあやふやな情報を一生懸命思い出しながら喋るんじゃなくて、正確な情報が医師のほうにちゃんと伝わるという点においても、医療のスタートがものすごく高いところからスタートができる、というようなメリットがある」とした。

さらに、「検査の無駄をとにかく避けられます。3日前に血液検査して3日後は別の病院に行ったらまた同じ検査されます、みたいなことがなくなっていくということもメリットだろうと思います。 そもそも貧血の人に何度も血液を採るみたいなことをしなくてもいいというようなことも、当然出てくるわけ。それからお薬手帳にもアクセスができますよね。 そういう点においては、やはり飲み合わせの問題とかありますけど、そういった点でメリットが非常にたくさんあるということ。 これは都度都度、私から説明をしていきたい」とマイナ保険証のメリットを並べた。

また、紙の保険証が使えなくなる12月2日以降、マイナ保険証が無くても「資格確認書」があれば医療機関を受診できるが、「（資格確認書は）紙ですから、そのうちボロボロになって何の誰兵衛さんかわかんないような紙を持ってもですね、逆に『本当にご本人ですか？』ということになってむしろ手間が増えますから。この際ですね、できないお年寄りは周りの人を少し頼っていただいて、サポートしていただきながら、マイナ保険証に転換をしていただければと思います」とマイナ保険証への速やかな切り替えを呼び掛けた。

（『ABEMA NEWS』より）