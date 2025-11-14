¥í¥Ã¥Æ¡¢°éÀ®3°Ì¡¦¿ù»³¤È·ÀÌó¡ÖºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°éÀ®3°Ì¡¦¿ù»³ÎÊ¡Ê°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¡Ë¤È·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ÙÅÙ¶â300Ëü±ß¡¢Ç¯Êð300Ëü±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¿ù»³¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Öº£Æü²þ¤á¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¤Ç¤«¤Íð¤¹¤Î¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áö¹¶¼é¤ÇÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥í¥Ã¥Æ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¤È¥Ñ¥¤¤Î¼Â¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢§ ¿ù»³ÎÊ
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯11·î22ÆüÀ¸
¼éÈ÷°ÌÃÖ¡§³°Ìî¼ê
¿ÈÄ¹ / ÂÎ½Å¡§171¥»¥ó¥Á / 65¥¥í
Åê / ÂÇ¡§º¸ / º¸
·ÐÎò¡§°¦»ºÂç»°²Ï¹â¡Ý°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¡Ý¥í¥Ã¥Æ¡Ê°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡Ë