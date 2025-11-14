満票で3年連続4度目の受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続4度目の栄誉で、MLBは公式インスタグラムで愛犬デコピンのこの3年をまとめる動画を公開した。

MVP発表の中継には妻・真美子さん、愛犬のデコピンも一緒に出演。デコピンは大谷が2度目の受賞となった2023年、中継で初登場。昨年は真美子さんとデコピンが出演していた。

MLB公式インスタグラムは「デコイは3年連続でMVP犬（最も価値のある子犬）だ！」とし、この3年のMVP発表の瞬間の大谷＆デコピンのまとめ動画を公開した。

2023年は大谷とハイタッチをかわし、昨年はソファの上から逃走。今年は大谷からの熱烈キス。日本人ファンからは様々な声が上がった。

「MLBMVP発表=デコピン成長記録全世界お披露目会となってるのがうける」

「デコピン もうMVPの顔だね！」

「成長っぷりが可愛すぎるし頼もしい！ 真のMVPサポーターやね」

「デコピン成長してるー！！」

「デコピン、もう立派なMVP級の貫禄出てきたな… 3年間の成長がハンパない！」

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。



（THE ANSWER編集部）