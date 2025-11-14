8月の大雨で大規模浸水した金沢競馬。レースが中止となるなど被害を受けましたが、今年度、赤字への転落とはならない見込みであることが分かりました。



14日開かれた、金沢競馬の経営状況を評価する委員会。



金沢競馬では、8月の大雨により競馬場全体が浸水し、約1か月間に渡り、レースが中止となるなどの被害が出ました。

この日の委員会では、レースの中止により、金沢市営分については、赤字となる見込みが発表されました。





一方で、石川県営分と合わせた全体の収支では、今年度から開始した本格的なナイター競争などにより、開催日あたりの平均売得額が増加していることなどから、黒字の見込みとなっています。また、この日は、今後の大雨時の安全確保対策についても、意見が交わされました。馬の避難に当たっては、全頭一斉の避難が難しいことから、避難させる馬の優先順位を、馬主と調整しなければいけないという意見も。金沢競馬経営評価委員・角居 勝彦 委員：「大きな賞金を狙いたい馬と残りわずかという、馬の格差もどうしても出てくると思いますし、調教師と馬主さんとの連携を組んでいくのが、ベストだなとは思います」金沢競馬経営評価委員・武部 勝 委員：「馬を600頭移動するって、こういう緊急事態の中でやっていくっていうのは、非常に難しいこともあると思います。とにかく厩舎には水を回さないとか、そういったことを対策等を、今のうちからできることを少しずつやっていく」石川県では、こうした関係者との意見交換を重ね、年内に安全確保対策を取りまとめるとしています。また、来年11月に開催予定のJBC競走に向け、施設改修を進める予定です。