X（旧Twitter）に投稿されたのは、こちらのお家の飼い猫、ローズちゃんのお気に入りスポットの様子。なんでもローズちゃん、洗濯物を干すための物干しスタンドでのんびりするのが好きなんだそう。

物干しスタンドでくつろぐローズちゃんの様子にXでは3万ものいいねが付き、51万回表示されました。Xユーザーたちからは「うう、触りたい...」「網焼きサーロイン」「めり込み具合がサイコー」とのコメントがたくさん寄せられていました。

意外過ぎる『お気に入りスポット』

Xアカウント「だいちゃん」に登場したのは、こちらのお家の飼い猫、ローズちゃん。ローズちゃんはとっても穏やかな性格だそうで、いつも姉妹猫のマリーちゃんや飼い主さんご夫婦のお子さんと仲良く過ごしているのだそう。

そんなローズちゃんがとくにお気に入りなのが、洗濯物を干すための物干しスタンドの上なのだそう。細いバーの上に器用に体を預けて、ゆったりとした時間を過ごしているとのこと。こんなふうに『お気に入りスポット』を満喫する姿が、見ている人の心をくすぐっているようです。

下からの眺めに「猫好き大歓喜」

ふっくらした体が物干しスタンドのバーにほどよくフィットしていて、飼い主さんも思わず「お肉がめり込んでる。」とコメント。言葉の通り、棒と棒の隙間から、もっちりとしたお腹とふわふわの毛がのぞいており「猫好き大歓喜」の眺めになっていたんだそうです。

物干しスタンドの上で気ままにくつろぐローズちゃん。彼女のおおらかな性格は、家族の日常に小さな笑いと癒しを届けてくれているのだとか。今回の投稿へもXユーザーたちから「うう、触りたい...」「網焼きサーロイン」「めり込み具合がサイコー」と寄せられ、多くの人を笑顔にしてくれたローズちゃんでした。

Xアカウント「だいちゃん」では、ローズちゃん、マリーちゃんをはじめ飼い主さんご家族の日常の様子を見ることができます。

