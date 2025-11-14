今年は“ネイビー”一択かも！【グローバルワーク】大人の垢抜け♡「ベロアアイテム」

シーズンムードを高めてくれる“ベロア”は、この秋冬に取り入れたい素材のひとつ。なかでも選びたいのは、今季のトレンドカラーである“ネイビー”。上品さと知的さを感じさせるネイビーがベロアの雰囲気にマッチし、大人コーデを洗練された印象へと導いてくれます。【グローバルワーク】には、そんなネイビーのベロアアイテムがラインナップ。ショップスタッフさんの最旬コーデと合わせてご紹介するので、ぜひチェックしてみて。

上品さを添える刺繍入りプルオーバー

【グローバルワーク】「ベロア刺繍ボートネックプルオーバー」\4,990（税込）

柔らかく肌ざわりの良いベロア素材に、花柄の刺繍を贅沢にあしらったプルオーバー。ネイビーのベロアが光を受けてさりげなく艶めき、上品な華やかさを添えます。アームホールに入ったタックが立体感を生み、ボリュームスリーブが優美な雰囲気のシルエットに。ウエストを程よくシェイプしたラインは、女性らしさを引き立ててくれそう。マシンウォッシャブル仕様でお手入れも簡単。ストレッチ性があり動きやすさも魅力の一枚です。

華やかさとシックを両立する着こなし

スタッフ・cossyさんは、裾ギャザーデザインのペプラムトップスをインナーに取り入れ、旬なウエストレイヤード風の着こなしに。ボトムスにはリブニットパンツを合わせ、華やかでありながら、大人っぽくシックな雰囲気にまとめています。ベロアトップスに自然に目が向くバランスも、大人には嬉しいポイント。ダークトーンでまとめられていても、ベロアトップスの上品な華やかさが映え、地味見えしないバランスに。

華やかさとスマートさを欲張れる一枚

【グローバルワーク】「ベロア刺繍Iラインスカート」\5,990（税込）

先ほどご紹介したプルオーバーと同素材のIラインスカート。すっきりとしたシルエットながら、後ろウエストゴム仕様で気負わず取り入れられるアイテムです。裏地付きでタイツ合わせでもまとわりつきにくく、冬のお出かけも快適に過ごせそう。セットアップで取り入れるのはもちろん、ミニマルなトップスを合わせてシャープに、程よくラフなトップスを合わせてカジュアルに寄せるのもおすすめです。

ベロアのリッチ感を軽やかに楽しむ

上品なネイビーは、幅広い色合いにマッチする優秀カラー。スタッフ・kazuyoさんは、トレンドのブラウンをトップスに取り入れたコーデを披露。スウェット風のカジュアルなトップスとフェミニンなスカートの組み合わせで、大人の甘辛ミックス風のスタイルに仕上げています。ベロアならではのリッチな雰囲気がありつつ、軽やかにまとまるのがポイント。気負わず取り入れられるコーデなので、ぜひチャレンジしてみてください。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Kae.S