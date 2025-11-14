「スクワラン」でまさかの変身！ハーバー研究所「HABA×こねこフィルム」縦型ショートドラマ第3弾『変身 前編』

ハーバー研究所（HABA）が、大人気クリエイター集団「こねこフィルム」とコラボレーションした縦型ショートドラマの第3弾『変身 前編』を制作！

2025年11月13日(木)より、TikTok、Instagram、YouTube等にて公開されました。

第3弾では、HABAイメージキャラクター歴34年の女優 萬田久子さんが、ご自身に憧れる主婦役で特別出演！

HABAの「スクワラン」で努力した結果、萬田久子さん本人に変身してしまうという、ユニークでシュールなドラマが展開されます。

ハーバー研究所「HABA×こねこフィルム」縦型ショートドラマ第3弾『変身 前編』

公開日：2025年11月13日(木)〜

公開先：TikTok、Instagram、YouTube、ハーバーショートドラマ公式Instagram、ハーバー公式YouTube、特設サイトなど

総フォロワー数410万人超え（2025年9月25日時点）のクリエイター集団「こねこフィルム」とHABAのコラボ第3弾。

第1弾・第2弾は縦型ショートドラマ総再生回数1,240万回（2025年11月2日時点）を突破するなど、大きな話題を集めています。

ストーリーとキャスト

萬田久子さんに憧れている妻（演：藤井亜紀さん）が、毎晩HABAの高品位「スクワラン」を使って萬田久子さんのように綺麗になろうと努力します。

夫（演：村上新悟さん）は妻の努力を茶化しながらも見守っていましたが、ふと見ると妻が本当に萬田久子さんになっていて……。

萬田久子さんご本人が演じる「萬田久子に変身した主婦」が織りなす、リアルとファンタジーが融合したユニークなドラマです。

好評のコラボ第1弾・第2弾

第1弾『萬田久子』、第2弾『大女優VS本物』も引き続き公開中です。

第3弾とあわせてチェックしてみてください☆

▲第1弾『萬田久子』

▲第2弾『大女優VS本物』

ドラマ連動キャンペーン第3弾 開催中！

開催期間：2025年12月3日(水)23:59まで

HABA×「こねこフィルム」コラボを記念し、ドラマ連動キャンペーン第3弾が開催中です。

ハーバー公式X（＠HABA_JP）をフォローし、対象投稿を「いいね（気合い！）」または「リポスト（HABAのおかげ！）」で参加できます。

賞品として、「HABAコスメセレクション」と「豪華旅行券3万円分」のセットが、抽選で合計10名様にプレゼントされます！

「HABAコスメセレクション」セット内容（合計11,110円(税込)分）：

スクワクレンジング(メイク落とし) 120mLディープモイストセラム(高保湿美容液) 30mLディープモイスチャーローション(化粧水) 120mL高品位「スクワラン」(化粧オイル) 15mL

萬田久子さんのチャーミングな演技に注目のショートドラマ！

HABA×「こねこフィルム」コラボ第3弾『変身 前編』の紹介でした。

