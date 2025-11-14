本田紗来がかわいすぎる多彩な衣装ショットを公開　※「本田紗来」インスタグラム

写真拡大

　フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が、14日までにインスタグラムを更新。“お知らせ”とともに様々な衣装カットを公開すると、ファンから喜びの声が上がっている。

【別カット】ミニスカサンタな本田紗来の美脚にくぎ付け（ほか12枚）

　本田は「【お知らせ】今年も、『2026年版カレンダー発売』そして皆様とお会いできる『お渡し会イベント』の開催が決定しました　今年も皆様とお会い出来る機会があること、本当に幸せです　みんなとチェキ撮れるのもお話できるのもとっても楽しみです！　わくわく」とつづり、2026年版カレンダーの発売とブックファースト新宿店でのイベント開催を告知した。

　一緒に投稿された写真には多彩な衣装姿が収められており、マフラーを巻いた冬らしい装いや、美脚がまぶしいミニスカサンタ姿など、彼女のかわいさが爆発している。

　コメント欄にはファンから「幸せバズりする」「世界一かわいいよ」「ナイスショット満載」「帯と帽子も可愛い　良いコーディネート」と絶賛の声が寄せられていた。

■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。

引用：「本田紗来」インスタグラム（@sara_honda0404）