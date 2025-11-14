本田紗来、嬉しい“お知らせ”にファン歓喜 キュートな冬コーデやミニスカサンタショットもお披露目「世界一かわいいよ」
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が、14日までにインスタグラムを更新。“お知らせ”とともに様々な衣装カットを公開すると、ファンから喜びの声が上がっている。
【別カット】ミニスカサンタな本田紗来の美脚にくぎ付け（ほか12枚）
本田は「【お知らせ】今年も、『2026年版カレンダー発売』そして皆様とお会いできる『お渡し会イベント』の開催が決定しました 今年も皆様とお会い出来る機会があること、本当に幸せです みんなとチェキ撮れるのもお話できるのもとっても楽しみです！ わくわく」とつづり、2026年版カレンダーの発売とブックファースト新宿店でのイベント開催を告知した。
一緒に投稿された写真には多彩な衣装姿が収められており、マフラーを巻いた冬らしい装いや、美脚がまぶしいミニスカサンタ姿など、彼女のかわいさが爆発している。
コメント欄にはファンから「幸せバズりする」「世界一かわいいよ」「ナイスショット満載」「帯と帽子も可愛い 良いコーディネート」と絶賛の声が寄せられていた。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」インスタグラム（@sara_honda0404）
