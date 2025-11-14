お利口さんに並んで、ヒーターの前でスタンバイをする子猫たち。あまりにも可愛すぎる待ち姿とその後の光景に、癒される視聴者さんが続出しました。

記事執筆時点で26万回再生を突破した投稿には、「ニヤニヤが止まらない♡マジ天使だわ～」「この後ろ姿、たまりませんねぇ」「ずーっと見ていたいです」といったコメントが寄せられています。

【動画：ヒーターがつくのを待っていた子猫たち→暖かくなってくると…かわいくてたまらない光景】

集まる子猫たち

YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』に投稿されたのは、ヒーターがつくのを待っている子猫たちの愛らしい姿を収めた動画です。

ある日、ひとつの猫ベッドの中に仲良く集まっていたのは、三毛ちゃん2匹と茶トラちゃん2匹の保護子猫の4きょうだいのうちの3匹。

子猫たちのお目当ては、目の前にあるヒーターだったといいます。

スタンバイ中

賢いことに、ここは温かくて気持ちが良い場所だとちゃんと覚えている子猫たちは、なんと電源をつける前からスタンバイをしているのだとか。

落ち着きなくキョロキョロとしたり、自分たちよりもはるかに大きいヒーターを見上げてみたり。「まだかな？」と楽しみに待っている様子が、なんとも微笑ましいです。

ちなみにオイルヒーターなので、暖かくなるまでに少し時間がかかるのだそう。表面も熱くならないため、子猫たちが近づいても安心・安全のようです。

可愛い後ろ姿と…

だんだんと暖かくなってきたのか、合流して4匹となった子猫たちは体ごとヒーターの方を向いて、ベッドの中で横並びに。偶然にも茶トラちゃんと三毛ちゃんがキレイに交互に並んでいたそうで、猫団子のようにぎゅぎゅっと並ぶ4つの後頭部も丸い背中も、全てが可愛くてたまりません！

子猫たちはしばらくそのままじっと動かなかったそうで、投稿者さんがそっと覗いてみると…。揃って寝落ちをしたらしく、スヤスヤと穏やかな寝顔を見せる子猫たちの姿が。幼いながらに、すっかりヒーターの心地良さを知ってしまった子猫たちなのでした。

投稿には「なに並んでるの～♡ヒーターつくの待ってるなんてw可愛すぎます」「早く暖かくならないかニャア♫」ってワクワクな気持ちが伝わってきます」「可愛い団子ですね♡混ざりたいと思ったのは、私だけではないはず」「心がとろけるぐらい癒やされますね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』では、投稿者さんが運営するシェルターで暮らす、先住猫さんと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。4きょうだいの保護時から幸せを掴むまでの様子も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。