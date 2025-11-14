『転生したらドラゴンの卵だった』来年1月放送 危機迫る新ビジュアル
テレビアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』が、2026年1月より放送されることが決定した。あわせてキービジュアル第2弾も公開された。
【画像】公開された『転生したらドラゴンの卵だった』ビジュアル
キービジュアル第2弾は、以前に公開されたキービジュアル第1弾の平和な森の中での可愛いらしいビジュアルから一転し、燃え盛る森の中で佇んでいるイルシア(ベビードラゴン)、ミリアと今回、初公開となる、イルシアが進化した姿である「厄病子竜」が描かれた危機迫るビジュアルになっている。また、今後解禁される新キャラクターも追加されていく予定。
■作品イントロダクション
目が覚めると、そこは見知らぬ森だった。
どうやらここは俺の知らないファンタジー世界らしい。
周囲を見渡せば、おっかない異形の魔獣だらけ。自分の姿を見てみたら、そこには……って、オイ!
俺、卵に転生したっていうのかよっ!?
進化先にドラゴンとはあるものの、そもそも卵から孵るには魔獣を狩ってLvを上げなきゃいけないっぽい。
戦うなんて絶対無理! だって俺、卵じゃああぁああぁぁん!!!
なんとか進化はできたものの、せっかく出会えた人間からは“モンスター認定”される始末。俺はただ、人間と仲良くなりたいだけなんだよぉぉぉぉお!!
いつだって絶体絶命! ドラゴンの卵に転生してしまった《イルシア》の二転三転、ころころ転がる冒険の日々が始まる!!
