『エリスの聖杯』主題歌発表 OPは鷲尾伶菜、EDは田村ゆかり
テレビアニメ『エリスの聖杯』が、2026年1月8日午後11時56分からTBS系28局にて全国放送されることが決定した。あわせて主題歌情報も解禁となり、オープニングテーマは鷲尾伶菜の「Happy Ever After feat. 由薫」、エンディングテーマは田村ゆかりの「カメリア」に決まった、
【写真】マジで容姿変わらない！黒髪ロングの田村ゆかり最新ショット
同作は、誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢、コンスタンス・グレイルが、婚約者の浮気相手の策略に嵌められてしまい、窮地に立たされ絶望する。そんな彼女に手を貸したのは、10年前に処刑された公爵令嬢で稀代の悪女、スカーレット・カスティエルであった。出会うはずのない2人が出会ったことで、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が明かされていく、サスペンスファンタジー。
公開された今回のビジュアルでは、中央にコニーとスカーレット、そして周辺にはランドルフとリリィに加え、物語に登場するキャラクターたちが大集合。物語の中でそれぞれがどのような役割を担うのか、期待高まる一枚になっている。
【写真】マジで容姿変わらない！黒髪ロングの田村ゆかり最新ショット
同作は、誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢、コンスタンス・グレイルが、婚約者の浮気相手の策略に嵌められてしまい、窮地に立たされ絶望する。そんな彼女に手を貸したのは、10年前に処刑された公爵令嬢で稀代の悪女、スカーレット・カスティエルであった。出会うはずのない2人が出会ったことで、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が明かされていく、サスペンスファンタジー。
公開された今回のビジュアルでは、中央にコニーとスカーレット、そして周辺にはランドルフとリリィに加え、物語に登場するキャラクターたちが大集合。物語の中でそれぞれがどのような役割を担うのか、期待高まる一枚になっている。