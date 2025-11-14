Omoinotake、森崎ウィン×向井康二（Snow Man）W主演映画『（LOVE SONG）』主題歌MVを公開
3人組バンド・Omoinotakeの新曲「Gravity」のミュージックビデオが、オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
【動画】“想いの強さ”を表現！Omoinotake「Gravity」ミュージックビデオ
「Gravity」は、森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲。強い愛の引力をテーマに、離れても惹かれ合う心と運命を信じ続ける想いを描いたラブソングで、アレンジは蔦谷好位置が担当。8ビートの心地よいリズムに伸びやかなメロディが重なり、あたたかい余韻が残る仕上がりとなっている。
ミュージックビデオの監督は、「幾億光年」「蕾」などでもタッグを組んできた大久保監督。今回は別々の場所にいる4人のダンサーがシンクロする映像で、見えない力に引き寄せられる“想いの強さ”をダンスで表現している。
『（LOVE SONG）』は、世界的にヒットしたドラマシリーズ『2gether』を手がけたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督の日本映画デビュー作。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐピュアラブストーリーが描かれる。主人公のソウタを演じる森崎ウィンは、海外勤務でバンコクに赴任する研究員役。向井康二が演じるカイは、かつての初恋の相手で、バンコクでカメラマンとして活動する傍（かたわ）ら音楽も続けているというキャラクター。物語は、6年ぶりの再会を果たした2人が、再び心を通わせていく姿をていねいに描く。
「Gravity」を収録したシングル「Gravity／イノセントブルー」は、10月29日にデジタル＆CDでリリースされた。「イノセントブルー」は、ブルボン『アルフォートミニチョコレート』CMソングにも起用されている。
