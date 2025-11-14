揚げてるのに軽い、なのに満足感がすごい！そんな“理想のドーナツ”に出会ってしまいました。大阪・天満宮のすぐ近くにある「JUSTICE BROWN（ジャスティスブラウン）」。話題の“台湾クリスピードーナツ”をオリジナルレシピで再構築し、カリッ・ザクッ・もちっ…と変化する食感がクセになります。

見た目以上に奥深く、素材にも揚げ方にもこだわったドーナツは必食の価値あり！早速ご紹介します。

お参りついでに寄りたい、大人の隠れ家カフェ

大阪天満宮のすぐ近く、ちょっとだけ裏通りに入った場所に現れる、こっそり教えたくなる穴場カフェ。それが「JUSTICE BROWN（ジャスティスブラウン）」です。

最寄りはJR「大阪天満宮駅」から徒歩3分。天満天神繁昌亭からも歩いてすぐなので、お参りやお笑いを楽しんだあとに立ち寄る人も多いそう。外観はダークブラウンを基調としたシックな佇まいで、入り口のロゴと「コーヒーとドーナツ」と書かれた小さな看板が目印。知らなかったら通り過ぎてしまいそうな、まさに“隠れ家”感たっぷりの一軒です。

中に入ると、茶色の濃淡でまとめられた14色のブラウンが出迎えてくれます。どの席もゆったりスペースが取られていて、静かに過ごしたいひとり時間や、友人とのおしゃべりにもぴったり。ほんのりと照明を落とした空間は、まるで“おとなの秘密基地”のような落ち着きがあります。

このお店を切り盛りするのは、元バリスタである壺坂さん姉妹。コーヒーのプロとしての経験を活かしつつ、「一緒に楽しめるおやつを」とたどり着いたのが、台湾発祥の“クリスピードーナツ”。コーヒーと一緒に味わうことを前提にしたからこそ、この組み合わせのバランス感は抜群。ふわもち食感とザクザクの衣がクセになりそう…というか、なりました（笑）。

天満宮に来たついでに寄るも良し、「ジャスティスブラウンのドーナツを食べに来たついでにお参り」も良し。どちらにしても、ちょっと非日常で、ほっとひと息つける場所になるはずです。

米油×国産小麦で叶える“軽いのに満足”ドーナツ

「JUSTICE BROWN」に来たなら、まずは名物の“台湾クリスピードーナツ”を。定番は4種類で、きび糖のやさしい甘みが広がる「プレーン」、ザクっと感とコクがたまらない「チョコレート」、全粉乳の香りに包まれる「ミルク」、黒豆きなこの香ばしさが際立つ「きなこ」。そして期間限定の「シナモン」が並んでいました。

なかでも人気No.1は「ミルク」です。台湾式ドーナツの定番でもある“ミルクパウダー”ですが、こちらのお店では上質な全粉乳にきび砂糖を混ぜた特製パウダーを使用。ふわっとした甘さと香ばしさが、揚げたてのドーナツをやさしく包み込んでくれます。

一方で、黒豆きなこの「きなこ」もファン多数。香ばしい風味に、ふわっと感じるほんのり塩み。まさに“おやつの黄金比”で、これは一度食べるとリピ確定。外はザクッ、中はふわもちの絶妙食感がクセになる…！

「私、油っこいのがあまり得意じゃなくて」と語る壺坂さん。台湾式では衣をつけて二度揚げするのが一般的だそうですが、「JUSTICE BROWN」では一度だけ揚げて、米油を使用。そのひと手間が、ここまで軽くて食べやすい食感につながっているんです。

しかも、使っている小麦粉は100％国産。発酵バターや生クリームなど、素材ひとつひとつにも妥協なし。食べればそのこだわりがしっかり伝わってきます。

さらに季節ごとの「ドーナツプレート」も要チェック。春はいちごカスタード、冬はあんバター…と、旬を感じる味がラインナップ。取材日は秋限定の「モンブラン」が登場していましたが、これがドーナツなの！？とびっくりするくらい、まるでケーキのようなビジュアルと味わいでした。

もちろん、ドーナツと一緒に味わうべきは、スペシャルティコーヒー。季節替わりのシングルオリジンや水出しコーヒー、チェリーのような甘みが特徴のオリジナルブレンドなど、バリスタ出身の壺坂さんが淹れる一杯はどれも間違いなし。ドーナツ×コーヒー、相性が良すぎる、まさに「茶色は正義！」な組み合わせです。

テイクアウトOK！“茶色いものって美味しい”を証明する一軒

「JUSTICE BROWN」のドーナツは、すべてテイクアウトも可能。イートインでゆっくり味わうのも、手みやげに持ち帰るのもおすすめです。

店名の由来は「茶色いものって美味しいよね」という発想から。まさにその言葉どおり、サクサク感、香ばしさ、甘さのバランス…すべてが“茶色の美学”。その仕上がりには、何度も試作を重ねた努力と、壺坂さんの熱意がぎゅっと詰まっています。

見た目はシンプル。でも、かじれば深い。そんな“茶色い幸せ”を、ぜひ味わってみてください。

About Shop

JUSTICE BROWN

大阪府大阪市北区天神橋2-4-3 大工町共栄ビル 1F

営業時間：11:30～17:30

定休日：日曜日

Instagram：＠justice__brown

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。