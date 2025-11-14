大分県豊後高田市の長崎鼻ビーチリゾートで「焚き火カフェ」開催
FoundingBaseが運営するグランピング宿泊施設「長崎鼻ビーチリゾート」(大分県豊後高田市)は、11月29日・30日に「焚き火カフェ」を開催する。時間は12:00〜16:00。
長崎鼻ビーチリゾート
「長崎鼻ビーチリゾート」は、長崎鼻海水浴場内にある「海とすごす一日」がコンセプトのアウトドア施設。「海・砂浜・夕陽・星空」の4つの自然を一つの場所で味わうことができ、時間と共に移り変わる非日常の体験を楽しむことができるという。
「焚き火カフェ」は、同施設が2025年から開始した焚き火を囲みながらドリンクや食事を楽しめるイベント。海を眺めながら、ゆったりとした時間を過ごすことができる。
焚き火利用料は1,650円。ワンドリンク制、食事要事前予約制。予約は長崎鼻ビーチリゾートの公式サイトで受け付ける。雨天時も営業。荒天時は中止。
