ＮＴＴドコモは１４日、プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝ら日本人６選手が参戦する興行「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」（１２月２７日、サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）を視聴できる「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー配信（ＰＰＶ）」のチケット販売を開始したことを発表した。

ＰＰＶチケットは、事前販売が４９５０円、当日販売が５５００円（ともに税込）。「Ｌｅｍｉｎｏ ＰＰＶ」サイト、「チケットぴあ」で販売される。※「ドコモ ＭＡＸ」「ドコモ ポイ活 ＭＡＸ」の利用者は「Ｌｅｍｉｎｏ ＰＰＶ」のお試し視聴として試合全編が無料視聴できるため、ＰＰＶチケット購入は不要。

同興行のメインイベントでは、井上がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝との防衛戦に臨む。前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は、スーパーバンタム級転向初戦でＷＢＣ世界同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と対戦する。

前ＷＢＡ・ＷＢＣ世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝は世界３階級制覇を目指し、ＩＢＦ世界スーパーフライ級王者のウィリバルド・ガルシア（３５）＝メキシコ＝に挑戦。元東洋太平洋フェザー級王者でＷＢＡ世界スーパーフェザー級３位の堤駿斗（２６）＝志成＝は、ＷＢＡ世界同級暫定王者ジェームス・ディケンズ（３４）＝英国＝に挑む。

ほか、アマ１０冠の前日本ライト級王者・今永虎雅（２６）＝大橋＝はＷＢＡ世界同級４位アルマンド・マルティネス（３０）＝キューバ＝と対戦。駿斗の弟でアマ９冠の堤麗斗（２３）＝志成＝は、レオバルド・キンタナ（２３）＝メキシコ＝とのプロ４戦目に臨む。

戦績は井上が３１戦全勝（２７ＫＯ）、ピカソが３２勝（１７ＫＯ）１分け、中谷が３１戦全勝（２４ＫＯ）、エルナンデスが２０戦全勝（１８ＫＯ）、寺地が２５勝（１６ＫＯ）２敗、ガルシアが２３勝（１３ＫＯ）６敗２分け１無効試合、堤駿斗が８戦全勝（５ＫＯ）、ディケンズが３６勝（１５ＫＯ）５敗、今永が９戦全勝（５ＫＯ）、マルティネスが１７戦全勝（１５ＫＯ）、堤麗斗が３戦全勝（２ＫＯ）、キンタナが１１勝（５ＫＯ）１敗。