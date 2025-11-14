スーツケース修理・メンテナンスの専門店「MY SUITCASE」が、全国から申し込める郵送修理にて「往復送料無料」キャンペーンを開始しました。

「店舗に行けず修理を諦めていた」という声に応え、自宅から手軽に発送でき、プロの職人が一つひとつ丁寧に修理するサービスです。

“買い替え前に直す”という持続可能な選択肢を全国に広げます。

スーツケース修理専門店「MY SUITCASE」往復送料無料キャンペーン

「MY SUITCASE」は、コロナ禍以降「モノを大切にする」意識の高まりを受け、“リペア(修理)文化”を全国へ広げる取り組みとして、郵送修理の「往復送料無料」キャンペーンを開始しました。

「往復送料無料」キャンペーン概要と郵送修理の流れ

対象：MY SUITCASEの郵送修理申込者(全国)

送料：往復送料無料

※修理金額 合計10,000円（税別）以上の場合に適用されます。

郵送修理は、Webフォームから申請し、スーツケースを発送、見積確認後にプロの職人が修理し、返送される流れです。

自宅から送るだけで完結できるため、忙しい方や遠方の方でも、店舗レベルの修理クオリティを体験できます。

プロの職人が対応する主な修理内容

海外ブランドや特殊素材にも対応できる熟練の職人が、各スーツケースを手作業で修理します。

長年培ったノウハウにより、ファスナー、キャスター、ハンドル、ボディの破損など、あらゆるトラブルに対応可能です。

消耗しやすいキャスターの修理・交換。

破損したハンドルの修理・交換にも対応します。

スーツケース本体（ボディ）の割れや凹みも修理可能です。

鍵やTSAロックの故障にも対応します。

“買い替え前に直す” 環境にも優しい選択

“買い替え”ではなく“修理して使う”という選択肢を広げることで、環境負荷を軽減します。

壊れたスーツケースを再生し、もう一度旅へ連れ出すという、SDGs(目標12：つくる責任 つかう責任)の観点からも注目される取り組みです。

スーツケースの修理を検討している方は、全国どこからでもプロの修理が依頼できる「MY SUITCASE」の郵送修理キャンペーンをチェックしてみてください。

スーツケース修理専門店「MY SUITCASE」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “買い替え前に直す”選択を全国へ！スーツケース修理専門店「MY SUITCASE」往復送料無料キャンペーン appeared first on Dtimes.