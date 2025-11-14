【最大37％オフ】『生殖記』『アルプス席の母』など話題の小説がKindleでセール中！読書をお得に楽しもう【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で小学館のセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『生殖記』や『アルプス席の母』など今年の本対象にノミネートされた話題の作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■生殖記
セール特価：1,178円（37%OFF）
生殖記
とある家電メーカー総務部勤務の尚成は、同僚と二個体で新宿の量販店に来ています。
体組成計を買うため――ではなく、寿命を効率よく消費するために。
この本は、そんなヒトのオス個体に宿る◯◯目線の、おそらく誰も読んだことのない文字列の集積です。
■アルプス席の母
セール特価：1,178円（37%OFF）
アルプス席の母
まったく新しい高校野球小説が、開幕する。
秋山菜々子は、神奈川で看護師をしながら一人息子の航太郎を育てていた。湘南のシニアリーグで活躍する航太郎には関東一円からスカウトが来ていたが、選び取ったのはとある大阪の新興校だった。声のかからなかった甲子園常連校を倒すことを夢見て。息子とともに、菜々子もまた大阪に拠点を移すことを決意する。不慣れな土地での暮らし、厳しい父母会の掟、激痩せしていく息子。果たしてふたりの夢は叶うのか！？
補欠球児の青春を描いたデビュー作『ひゃくはち』から15年。主人公は選手から母親に変わっても、描かれるのは生きることの屈託と大いなる人生賛歌！ かつて誰も読んだことのない著者渾身の高校野球小説が開幕する。
■恋とか愛とかやさしさなら
セール特価：1,108円（37%OFF）
恋とか愛とかやさしさなら
プロポーズの翌日、恋人が盗撮で捕まった。
カメラマンの新夏は啓久と交際５年。東京駅の前でプロポーズしてくれた翌日、啓久が通勤中に女子高生を盗撮したことで、ふたりの関係は一変する。「二度としない」と誓う啓久とやり直せるか、葛藤する新夏。啓久が“出来心”で犯した罪は周囲の人々を巻き込み、思わぬ波紋を巻き起こしていく。
信じるとは、許すとは、愛するとは。
男と女の欲望のブラックボックスに迫る、
著者新境地となる恋愛小説。
■神様のカルテ
セール特価：477円（30%OFF）
神様のカルテ
神の手を持つ医者はいなくても、この病院では奇蹟が起きる。
栗原一止（いちと）は信州にある「24時間、365日対応」の病院で働く、29歳の内科医。ここでは常に医師が不足している。専門ではない分野の診療をするのも日常茶飯事なら、睡眠を3日取れないことも日常茶飯事だ。妻・ハルに献身的に支えられ、経験豊富な看護師と、変わり者だが優秀な外科医の友人と助け合いながら、日々の診療をなんとかこなしている。
そんな一止に、母校の医局から誘いの声がかかる。大学に戻れば、休みも増え愛する妻と過ごす時間が増える。最先端の医療を学ぶこともできる。だが、大学病院や大病院に「手遅れ」と見放された患者たちと、精一杯向き合う医者がいてもいいのではないか。悩む一止の背中を押してくれたのは、死を目前に控えた高齢の癌患者・安曇さんからの思いがけない贈り物だった…。
■それいけ！ 平安部
セール特価：1,108円（37%OFF）
それいけ！ 平安部
ピュア度１００％！ ハートフル青春小説！
いみじ！ 新入生、部活つくったってよ
県立菅原高校の入学式当日、同じクラスになった平尾安以加から「平安時代に興味ない？」と牧原栞は声をかけられた。「平安部を作りたい」という安以加の熱意に入部を決めるが、新部を創設するには５人の部員が必要だった。あと３人（泣）!!
クラスメートから上級生まで声をかけ、部員集めに奔走するが──
「平安部って、何やるの？」
※本ページで紹介する情報は、2025年11月14日14時現在のものです。
