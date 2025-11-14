　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社のセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『宝石の国』や『花野井くんと恋の病』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。



■宝石の国（１）

セール特価：396円（55%OFF）



宝石の国（１）

今から遠い未来、宝石のカラダを持つ28人は、彼らを装飾品にしようと襲い掛かる月人に備えるべく、戦闘や医療などそれぞれの持ち場についていた。月人と戦うことを望みながら、何も役割を与えられていなかったフォスは、宝石たちを束ねる金剛先生から博物誌を編むように頼まれる。

■花野井くんと恋の病（１）

セール特価：297円（46%OFF）



花野井くんと恋の病（１）

高校1年生の冬、隣のクラスの花野井くんに何気なく傘を貸したのがきっかけで、「僕と付き合ってください」と告白されてしまった日生ほたる。好きな子のためならなんでもしてあげたい花野井くんに戸惑ってばかりだけど、恋する気持ちを知りたいほたるは期間限定の「お試し」で付き合うことになって……!?

■紛争でしたら八田まで（１）

セール特価：396円（50%OFF）



紛争でしたら八田まで（１）

イギリスに本社がある企業に地政学リスクコンサルタントとして勤める八田百合。彼女の仕事は、地政学に基づいた知性と、ちょっとの荒技で世界中の事件を解決すること。そんな彼女に依頼を出してきたのは、ミャンマーにある日本の企業だった…。

■メイドさんは食べるだけ（１）

セール特価：396円（43%OFF）



メイドさんは食べるだけ（１）

英国のお屋敷でメイドとして働くスズメはとある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで生活をすることに。はじめての海外＆一人暮らしなどなど、たくさん心配事もありますが、日本の食べ物に興味津々なスズメは颯爽とアパートを飛び出して…！食べるだけを見てるだけ。それがこんなにも幸せ！非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常マンガスタート！！

■ひかえめに言っても、これは愛（１）

セール特価：297円（52%OFF）



ひかえめに言っても、これは愛（１）

「何があっても絶対助け合う味方が、この世界にいてくれるってすごくね？」

天川理沙は「人生は自力」がモットーの高校生。

人に頼ることができず、いつもたくさんの荷物を

持ち歩いている。ある日、傷だらけのヤンキー・大平禅を

たまたま助けたら、禅から恩返しがしたいと言われてしまう！

最初はきっぱりと断っていた理沙だけど、

どんなピンチにも駆けつけてくれる禅を、

次第に意識しはじめてしまってーーー！？

