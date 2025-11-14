　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で主婦の友社の冬セールが開催中。幅広いジャンルの書籍をお得に楽しむことができるこのセールでは、『笠原将弘のやみつき極上なべ』や『つまみメシ』など人気のレシピ本も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。お鍋や温かい料理が食べたくなるこれからの季節、お得にレシピ本をゲットして寒い冬もおいしいご飯と一緒に楽しんでみてはいかがだろうか。



■笠原将弘のやみつき極上なべ

セール特価：704円（50%OFF）



笠原将弘のやみつき極上なべ

大人気笠原さんの絶品なべ。これだけ作れば味はバッチリ! の「4大なべの素」から幻のまかないと言われた「ラー油なべ」まで、バリエーション豊かに紹介!

東京・恵比寿の「賛否両論」店主、笠原将弘さんによる、なべ料理のレシピ。

第一章では、簡単でしかも味がバッチリ決まる、和風鍋のもとの作り方を大公開! しょうゆ味、塩味、みそ味、割り下。

4つの味から気分に合わせて、お好きな味を選んだら、あとは具材を入れて、煮るだけ!

いつもの鍋がぐっととおいしくなる、笠原流下ごしらえのヒントもご紹介します。

第二章はアレンジ鍋。賛否両論で幻のまかないと言われた「ラー油なべ」をはじめ、

「レモンなべ」や「坦々なべ」「おとなのおでん」など、絶妙な組み合わせでやみつきになるレシピばかり。

第三章では、めんやごはんとドッキングした満腹まちがいなしの「主食なべ」が勢ぞろいです。

箸休めの副菜や、なべ料理最大のポイント「おいしくなる下ごしらえ」ガイドなども充実。

心も体もあたたまる、この冬の注目レシピ本です。

■和食屋がこっそり教えるずるいほどに旨い鶏むねおかず

セール特価：748円（50%OFF）



和食屋がこっそり教えるずるいほどに旨い鶏むねおかず

プロの技で１枚約８０円のむね肉が簡単にして極上のひと皿に！その味わいと簡単さに驚き！和食のプロ直伝、コスパ最強のレシピ本

「土曜はナニする?」（フジテレビ・関西テレビ系8/26放送） 「ヒルナンデス！」（日本テレビ系9/12放送）で紹介 第10回料理レシピ本大賞【料理部門】入賞作品

鶏むね肉でとびきりおいしい節約対策！ だれもがむね肉を大好きになってしまう一冊。

「パサつきやすい」「調理に手間がかかる」等 鶏むね肉の調理に苦手意識を持つ方は少なくありません。 こういった料理のお悩みは、 予約のとれない和食店の店主 笠原氏が解決してくれます！ 実家が焼き鳥屋だった笠原氏、 鶏肉の知識と腕前は料理人随一です。 買い方、扱い方、調理と保存方法までを 丁寧に解説し、 むね肉とは思えないくらいジューシーで しっとりになる調理のコツを教えてくれます。 むね肉料理を美味しくするテクニック満載の ６６品を、ぜひ自宅で試してみてください！

■つまみメシ

セール特価：605円（49%OFF）



つまみメシ

Twitterフォロワー77万人の

大人気著者による、

つまみにもおかずにもなる料理が満載。

速攻で作れる瞬速つまみレシピから

これまでの書籍にあまり登場

しなかった、ほったらかし煮込みや

やみつきになる鍋レシピも豊富。

36万いいね! を獲得してみんなが

こぞって繰り返し作った

伝説の「無水油鍋」も登場!

こだわりの調理道具紹介や

リュウジ流自炊ルールも必見です。

■定番おかずがぜ〜んぶおいしく冷凍できちゃった１００

セール特価：759円（50%OFF）



定番おかずがぜ〜んぶおいしく冷凍できちゃった１００

NHK『あさイチ』で話題沸騰!!

忙しい毎日の強い味方。

帰ってすぐにホカホカごはんができあがる！

定番おかず100品の「味つけ冷凍」レシピ集

ほぼ10分の仕込みをしておくと

食べたい日にパパっと加熱するだけ。

【1】肉や魚、野菜を切る

【2】1に調味料をもみこんで冷凍

【3】食べたい日に加熱

ほぼ10分の仕込みをしたら、

食べたい日にパパっと加熱するだけ。

仕込みも調理も簡単＆誰もが大好きな

定番レシピだけを100品厳選しました。

この1冊で忙しい日のごはん作りが

驚くほどラクになります。

■えぇっ！これで糖質＆脂質オフ！？ヤセる欲望系おやつ

セール特価：660円（50%OFF）



えぇっ！これで糖質＆脂質オフ！？ヤセる欲望系おやつ

糖質制限やダイエットでおやつをあきらめていた人に！　大好きハイカロリーおやつをヘルシー素材で再現するレシピ集

間食をやめられない著者が、産後ダイエットとして糖質オフ＆脂質オフレシピを考案。結果、間食をしながら“ストレスゼロ”で、-８kgのダイエットに成功！　Instagramにてそのレシピを投稿したところ、約1年半でフォロワー10万人を突破する人気アカウントになり、フォロワーも最大-20kgのダイエットに成功。そのレシピは、いかにもダイエット食でかつ物足りないというメニューではなく、例えば●なめらかバスチー／オートミーパンケーキ／３色おはぎなどのハイカロリー風スイーツから肉まん／お好み焼き／スナックなどのジャンクフードまで、ヘルシーとは思えないこってり系のラインナップ。これを食べてもヤセる理由は、糖質オフ＆脂質オフなのにタンパク質が豊富という栄養バランスにあり。食べてびっくり、体重計に乗ってまたびっくり。「おやつは捕食、おやつ＝悪じゃない」をモットーに、体も喜んでキレイになれるレシピが満載です。

※本ページで紹介する情報は、2025年11月14日14時現在のものです。