Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はBEAST X・下石戟（協会）。チームは3年目のシーズンで最高ポイントを更新するなど好調。チームの中核になった下石が、さらに伸ばすか。

【映像】下石戟、BEAST Xをさらに未知の世界に導くか

過去2シーズンは低迷、特に昨シーズンは大敗を喫したBEAST Xだが下石、さらにキャプテン・東城りお（連盟）の加入により状況は激変。チームの雰囲気から大きく変わり、下石も自ら個人5位に入る＋184.5と稼ぎ頭になっている。チームとしても、ここまでの好調は未知の領域。どこまで突き進めるか。

他の3選手は、苦しいチーム事情を背負って戦う。KADOKAWAサクラナイツはリーグ6位。渋川難波（協会）は個人7位の＋151.5ポイント。しかしチームポイントだけ見れば▲165.5と沈んでいる。5位・赤坂ドリブンズとは約230ポイント差。これ以上、差をつけられるわけにはいかない。

リーグ8位・TEAM雷電は、瀬戸熊直樹（連盟）が出場。▲84.9と伸び悩み、チームもトップが遠い。どこかで切り替えなければ、ズルズルと後退していったシーズンの二の舞いになる。グッと歯を食いしばり、反撃の狼煙を上げる。

リーグ最下位・セガサミーフェニックスだが、前日に起死回生のデイリーダブル。500ポイントを超えていたマイナスから、大反撃のきっかけを掴んだと言ってもいい。竹内元太（最高位戦）も、醍醐大（最高位戦）と浅井堂岐（協会）が作った連勝のバトンを、最高の形で引き継げるか。

【11月14日第1試合】

KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）個人7位 ＋151.4

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人27位 ▲75.1

TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）個人30位 ▲84.9

BEAST X・下石戟（協会）個人5位 ＋184.5

【11月13日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋557.0（40/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋431.9（40/120）

3位 渋谷ABEMAS ＋132.7（40/120）

4位 BEAST X ＋113.0（40/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋62.0（38/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲165.5（38/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲200.4（44/120）

8位 TEAM雷電 ▲238.5（40/120）

9位 EARTH JETS ▲293.6（40/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲398.6（40/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

