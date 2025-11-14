Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）。チームは前回、デイリーダブルで一気に3位まで急浮上。松本も上昇気流に乗って個人プラスにたどり着きたいところだ。

開幕から約2カ月、下位集団に甘んじる時期が長かった渋谷ABEMASだが、ここに来てようやく歯車が噛み合い始めた。前回は白鳥翔（連盟）、多井隆晴（RMU）とトップを取って連勝。＋132.7まで伸ばした。昨シーズンから続いた不調にも、ようやく区切りをつけかけている松本。ここはスカッとチーム3連勝を決めて、個人でもプラス側に回りたい。

個人でのプラス域復帰が近づいているのは、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）も同じ。▲14.3は、素点がしっかり稼げれば2着でも完済できる。ただ▲293.6というチーム状況を考えれば、上は常に目指すべきところ。試合序盤から抜け出して、落ち着いた打ち回しで逃げ切れるか。

好調の2チームからも2選手が出る。5位・赤坂ドリブンズの先発は浅見真紀（最高位戦）。さすがにチームは＋1000ポイントを記録した昨年にようにうまくいかないが、それでもしっかりプラスを維持できている。浅見も山や谷はあれど、大きく凹まない安定感は秀逸だ。

首位を走るEX風林火山は、内川幸太郎（連盟）が先発だ。＋557.0ポイントと盤石の展開で、試合をこなす度に、ポイントを増やして前進するという理想的なシーズンを過ごしている。チームを移籍し、新たな気持ちで戦えている内川も、レギュラーシーズンで1/3の経過した今、もう一度アクセルを踏み込みたい。

【11月14日第1試合】

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）個人22位 ▲14.3

赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）個人19位 ＋25.4

EX風林火山・内川幸太郎（連盟）個人12位 ＋89.3

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人24位 ▲22.5

【11月13日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋557.0（40/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋431.9（40/120）

3位 渋谷ABEMAS ＋132.7（40/120）

4位 BEAST X ＋113.0（40/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋62.0（38/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲165.5（38/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲200.4（44/120）

8位 TEAM雷電 ▲238.5（40/120）

9位 EARTH JETS ▲293.6（40/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲398.6（40/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

