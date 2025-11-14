再稼働の判断が最終局面を迎えるなか、花角知事が7年ぶりに柏崎刈羽原発を視察し「セキュリティーは格段に改善している」と評価しました。



その後、原発から30km圏内の自治体トップと意見交換。長岡市の磯田市長は「判断には時間をかけた方がいい」とした一方、そのほかのトップは「知事に一任する」との考えを伝えました。





刈羽村にある原発の訓練センターを訪れた花角知事。



■花角英世知事

「訓練の状況や核物質防護の状況。社内・社員の意識に関わる部分を拝見したい。」



現地で訓練などを視察するのは知事に就任した2018年以来、7年ぶり。再稼働判断前の最終チェックです。安全対策の現状と、万が一の場合の対応力を見たいとしていた知事。地震よって電源が失われた状況を想定した訓練を確認しました。



その後、柏崎刈羽原発の構内へ。

東京電力が再稼働を目指す6号機の原子炉建屋内で、電源を確保する手順などを視察しました。県が実施した県民意識調査では、東京電力が原発を運転することが心配だとする意見が県全体で約7割に及び、立地する柏崎市(65%)と刈羽村(52%)でも半数を超えました。



知事は12日の会見で－



■花角英世知事

「県民の東京電力に対する見方は厳しいですよね。やはり気持ちを変えるというのは時間がかかると思いますね。結局、実績が出て初めて信頼できるということなのだと思いますよね。」



IDカードの不正使用などセキュリティー上の問題が相次ぎ、政府から一時事実上の運転禁止命令が出されました。

東京電力の信頼性も再稼働の判断材料としてきた知事は－



■花角英世知事

「少なくともセキュリティーは格段に厳しくなった。中で働く人の意識・意思疎通が円滑にできるように工夫している。意識が高いという状況にある。」



県民の東京電力に対する信頼性が低い点については－



■花角英世知事

「安全対策を講じる努力をしているのはよくわかるし、何をしているのか(県民に)伝える努力をしているのは聞いていた。努力を積み重ねる中で信頼を取り戻せるのか見ていきたい。」



安全対策やセキュリティーの強化が進んでいることに前向きな姿勢を示し、「肌で感じた中で判断していきたい」と述べました。

一方、東京電力側は改めて原発の必要性を強調し、花角知事から肯定的な評価を受けたとの認識を示しました。



■東京電力HD 小早川智明社長

「サイト(原発施設)の中の安全対策や人のふるまいが、県民意識調査の結果とギャップがあると私たちは感じていた。私たちの中身をまず見てもらうことが非常に重要だと思っていた。」



■柏崎刈羽原発 稲垣武之所長

「人がしっかり動けることを見てもらいたいと思っていた。知事からは『最後は人だよね』という意見をいただいた。より一層の対応能力をつけていきたい。」