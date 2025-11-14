指原莉乃「めっちゃ美味しい」田中みな実も絶賛した“グルテンフリー”クッキー缶

指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『みな実ネキと最高女子会生配信楽しかった！！！！』という動画を公開。田中みな実さんとお2人でトークする中で、指原さんが“グルテンフリー”のお菓子を紹介してくれました。

指原さんが「これ、めっちゃおすすめのクッキー缶で」と、披露したお菓子がこちら！

◼︎グルテンフリークッキー缶

BONBONS DE K / La boîte à bonheur グルテンフリークッキー缶 Un 税込5,400円（公式サイトより）

湘南・茅ヶ崎にあるグルテンフリーの焼き菓子専門店『BONBONS DE K』のクッキー缶。

国産米100%の米粉で作られたクッキーは、味はもちろん、食感にもこだわり、さくさくの舌触りが楽しめるんだそう。

パルメザンチーズとバジルのサブレ、サブレセサミ、サブレショコラ、サブレ抹茶などさまざまな種類のクッキーがぎっしり入ったクッキー缶です。

◼︎田中さんも大絶賛の食感

指原さんが「とにかく綺麗だから」と言い、蓋を開けると、田中さんは「きゃー！いっぱい入ってる種類」とクッキーのラインナップやビジュアルを絶賛♪

そして指原さんは「これめっちゃ美味しいんですよ」と言い、試食した田中さんも「めっちゃ美味しい！」「カチカチのが1個もないね、美味しい！グルテンフリー特に（固いものが）多いんだけど」「びっくりする！」「サックサク！ふわふわ！」と、こだわりの食感にも感激されていました。

■動画もチェック

動画では、ほかにも、田中さんおすすめのグルテンフリーのお菓子を紹介する様子も公開！ぜひチェックしてみてくださいね♪