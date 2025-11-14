ブルージェイズが今井達也に熱視線 米メディア「理想的な補強」と高評価 “日本人大物”獲得の因縁再び
今井は日本人選手の獲得に熱心なトロントのニーズに適った選手だ(C)産経新聞社
今季、32年ぶりにワールドシリーズの舞台を踏んだア・リーグ王者が、話題の日本人投手獲得へ動くのか。西武からポスティングでメジャー移籍を目指す今井達也の移籍先候補として、ブルージェイズの名前が挙がっている。米メディア『Sports Illustrated』が配信したトピックの中で、今井が同球団にとっての”理想的な補強“であると評している。
【動画】キャッチボールのような力感でこの伸び！西武・今井の圧巻ピッチング
すでに多くのメジャー球団が今井に関心を示しているとも報じられる中、『Sports Illustrated』がブルージェイズ入りの可能性について言及。これまでのオフシーズン、ブルージェイズは一昨年に大谷翔平、さらに昨年は佐々木朗希と、日本人大物選手の獲得を目指した経緯に触れ、今オフについて、「再びチャンスが訪れた」などと綴っている。
また、スポーツサイト『Bleacher Report』のザカリー・D・ライマー記者による考察を引用。ポストシーズンを勝ち上がった今季の戦力に加え、来季のブルージェイズには新たな先発投手が必要であるとして、「イマイは条件を満たす投手であり、日本人スターへの渇望を抱えるトロントのニーズにも応える」との見解を記している。
さらに、『Sports Illustrated』はブルージェイズがドジャースと死闘を演じたワールドシリーズを振り返り、3勝を挙げシリーズMVPに輝いた山本由伸について、「驚異的なパフォーマンスだった」と評しながら、「トロントは今秋のポストシーズンでエース級投手の存在がどれほど重要かを痛感した」などと指摘。その上で、「トレイ・イェサベージという新たなスターがいるものの、頂点を目指すにはさらなる補強が必要になる」と見通している。
加えて、トピックでは他の移籍先候補として、「アメリカンリーグ東地区の他3球団、ヤンキース、レッドソックス、オリオールズも挙がっており、ブルージェイズがこの日本の天才選手を獲得しようとすれば、争奪戦は避けられないだろう」とも予想している。
世界の頂点を争ったブルージェイズはそのチーム力をさらに高めるべく、海を渡る実力派右腕獲得へと向かうのか。過去のストーブリーグにおける日本人投手との“因縁”もあるだけに、今オフの動きにはこれまで以上に大きな関心が集まることになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]