これからの時期、鍋料理などに欠かせないこんろの使用が増えてきます。一方で、誤った使い方が原因で火事が発生するケースが急増していて、特に若い世代への注意を消防が呼び掛けています。

金沢市消防局が行った、カセットこんろを使って少量の油を加熱し続けた際の再現実験です。

金沢市消防局によりますと、金沢市内で2025年に入って発生した火災は60件で、そのうちの12件がこんろ火災です。

少量の油での「揚げ焼き」に潜む落とし穴

原因の一つが今、SNSでも流行している、少量の油で調理する「揚げ焼き」です。油の量を減らせるメリットがある一方で、危険な落とし穴もあります。

金沢市内で過去5年間に発生したこんろ火災うち、てんぷら油を使っていたケースは34件あり、その半分以上の19件は適量よりも少ない油で調理していました。

実際に揚げ物に適切な量とされる400CCの油と、少量の油200CCが発火するまでの時間を比べてみます。

少量のケースでは、火をつけてから3分後に煙が上がり始めました。その後も過熱を続け、着火から5分後にはフライパンが発火しました。

一方、揚げ物をする際の適量400CCの油を加熱した場合は、5分を過ぎても発火する様子はありません。

火が出ても直接水をかけるのはNG

てんぷら油が発火するのはおよそ370度で、油が少ないと温度が一気に上昇するため、火災につながるリスクが高まります。

また、発火してフライパンに水を直接かけてしまうと、さらに大きな被害を招く危険性もあります。

金沢市消防局・下村大海消防士長「水をかけると一気に蒸発してしまうので炎が一気に広がる。良く絞ったタオルを準備してこのように手を折り返して保護しながらタオルをかけると比較的安全に消火できる」

比較的発見が早く住民による対処が可能なため、大きな火災につながることは少ないとされるこんろ火災。

しかし、金沢市内では2024年、消火が間に合わず住宅の一部が焼ける火事が3件発生していて、1人が亡くなっています。

金沢市消防局・辻口昌志消防士長「大きな理由としてはその場を離れることで火災が発生する」

カセットこんろの使用が増えるこれからの季節。調理中は火から目を離さないなど、基本的な対策が大きな被害を防ぐことにつながります。

金沢市消防局・辻口昌志消防士長「しっかりと油の量を守ってもらう。絶対に目を離さない。電話がかかってきてもお客さんが来てもこんろを切ってから対応してほしい」