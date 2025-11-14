完全試合投手が熱弁「“オオタニ疲れ”なんかもう捨ててくれ」 大谷翔平が3年連続4度目のMVP受賞「偉大さを称えよう」

前人未踏の領域を進む大谷の偉業はまだまだ続きそうだ(C)Getty Images

現地時間11月13日、全米野球記者協会（BBWAA）による各リーグの最優秀選手（MVP）が発表され、ナ・リーグでは、ドジャースの大谷翔平が3年連続4度目の受賞を果たした。過去3度と同様、4度目の満票選出となり、圧倒的な結果に元選手からは、納得と脱帽の声が上がっている。

【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人、デコピンと抱擁する大谷翔平を見る

今季レギュラシーズンでは、打者として打率.282（リーグ13位）、55本塁打（同2位）、102打点（同6位）、OPS1.014（同1位）と躍動した大谷。6月中旬からは、約2年ぶりの投手復帰も果たし、14試合の登板で1勝1敗、防御率2.87、62奪三振を記録するなど、まさに驚異的なパフォーマンスを披露した。

常識を覆し続ける二刀流スターの活躍ぶりには、米球界からも称賛の声が止まらない。MVP発表直後、元アスレチックスで2010年に完全試合を成し遂げたダラス・ブレイデン氏は、米ポッドキャスト番組『Baseball Is Dead』のXを通じ、「飽きないでくれ。ただこの偉大さを称えよう」と呼びかけている。

さらに動画内では、「かつて議論があった。『もし彼が毎年こんなふうに打ち続け、こんなふうに投げ続けるなら、毎年MVPなのだろうか？』と。イエス、当然のことだ」と力強く断言。「当時もイエスだし、今もイエスだ。決して変わらない」と付け加え、その後も次のように主張を続けていた。