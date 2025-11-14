男性5人組「WILD BLUE」のリーダーで俳優の山下幸輝（24）が都内で初の写真集「Lovender」（講談社刊）の発売を記念した会見に出席した。

24歳の誕生日だった7日に発売。「オトナへの階段」をテーマに、憧れていたというイギリス・ロンドンで撮影した。

「ファンの方に、僕の見たことがない表情を素直に楽しんでほしい」をメッセージ。ファンに「感謝の気持ちと、愛していることを伝えたい」とタイトルに“Love”をしのばせた。

撮影は7月に、わずか2日間で実施。「初めてのロンドン、初めてのヨーロッパ。初めてづくしなので、ロンドンに身を任せようという心持ちで撮影に挑ませていただいた」と回想。色々な表情を収めたいと「街中が上品な感じなので、カジュアルなものも撮影したいと『クマと撮影したいです』」と自ら提案したことも明かした。

出来映えは「120ロンドンでお願いします。満点でしょう。なんなら超えてくるような」と自信。「僕だけの力じゃなくて、スタッフさんのお力添えあってこそ」と感謝していた。

撮影でも使用したテディベアのぬいぐるみは会見にも出席。名を付けるとしたら？と問われると、「うーん」と40秒ほど考え「可愛いけど、意外とキリッとした顔をしているからボーイです」と相棒を見つめていた。

24歳の誕生日は「メンバーの（鈴川）直弥くんが最速でおめでとうメールをくれました」と笑顔。24歳の抱負は「今までも目まぐるしい日々を送って、日々刺激をいただいてきました。刺激をいただくことはありがたいこと。1日1日を大切に、そしてお芝居だったりアーティスト活動だったりを楽しんでファンの皆さまに色んなものを見せたいと思います」と飛躍を誓った。