MVPを受賞したドジャースの大谷翔平選手のインタビュー中に赤ちゃんの泣き声が入っていたとしてSNSで話題となりました。

大谷選手は日本時間14日、3年連続、自身4度目の満票でリーグMVPを受賞しました。

受賞の瞬間大谷選手は「MLBネットワーク」の中継にリモートで出演し、妻の真美子さんや愛犬のデコピンらとともに家族で喜びを分かち合いました。

今回の受賞についてコメントを求められると大谷選手は「すごく光栄ですし、ソト選手やシュワバー選手。そういった素晴らしい選手たちと競い合えたことが良かったと思います」と話しました。

この言葉をスタジオへ通訳されるとその最中、赤ちゃんが泣く声が聞こえ、SNSでは「インタビューの時赤ちゃんの泣き声聞こえました」「うしろで赤ちゃんの泣き声聞こえる」「大谷さんデコピンまみこさん赤ちゃんおめでとう」など声が上がるなど、話題となりました。

大谷選手は今季日本時間4月19日に出産に備えるためにチームを離れる「父親リスト」入りし、同20日に第1子となる女の子が生まれたことを発表しました。