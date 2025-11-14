【紅葉見頃】週末はどこに行く？　新潟、東京、栃木、長野の「見頃状況」　“旅行のプロ”のおすすめも

各地でピークを迎える紅葉。

週末に紅葉を見に行く方も多いと思いますが、いま見ごろを迎えている場所を見ていきます。

まず、日本気象協会の見ごろの情報です。

関東甲信でいうと群馬・栃木・茨城・山梨辺りで、東京は色づき始めたくらい。

東北や北陸など、各地で見ごろを迎えている状況です。

新潟県の弥彦公園・もみじ谷は県内屈指の名所だそうで、いまピークを迎えているそうです。

約4万坪の広さがある公園ということで、散歩にもぴったりかもしれません。

夜になるとライトアップがあり、紅葉と光が織りなす絶景を見ることができます。

続いて東京・高尾山です。

担当者によりますと、2025年は例年になく色づきが鮮やかに感じられるということです。

続いて、同じ東京の昭和記念公園。

イチョウもですが、モミジの色づきも進んでいるということです。

「秋の夜散歩」というのが今、行われていて、夜になるとまた違う景色を楽しむことができます。

続いて、栃木・那須塩原、塩原温泉です。

観光協会によりますと、標高によって色づきの度合いが違うということで、今がベストだということです。

塩原の紅葉は他の紅葉に比べて濃い赤、深紅色がとても特徴的だということです。

温泉街ということで、お風呂に入りながら見るのもいいかもしれません。

そして、航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんにも「週末どこに行けばいいですか？」を聞きました。

鳥海さんのおすすめは、長野県の松本城。

真っ赤に色づいたモミジと国宝の天守があります。

鳥海さんは先週すでに訪れたということで、松本城ももちろんきれいですがさらにオススメがあり、それが「四柱神社」です。

真っ赤に色づいたモミジが楽しめるということで、鳥海さんによりますと、紅葉はもちろん、神社自体風情があるということで、とてもきれいだということです。

散歩にも最高ですし喫茶店巡りがオススメだということで、神社の方によりますと、「紅葉は14日、15日が最高」、15日は縁日のようなイベントも行われるということでした。