赤黒い汁でグツグツと煮込まれる大根。

【写真を見る】激辛料理が郷土文化財！？『風神大根（ふうじんだいこん）』 赤い汁で “病気知らず”

これは10月に熊本市の郷土文化財へ指定された白梅天満宮の「風神大根（ふうじんだいこん）」です。

いつ、誰が始めたのか分からない伝統行事を取材しました。

今日（11月14日）熊本市中央区細工町の白梅天満宮に地域の人が集まり「風神大根」を作りました。

風神大根保存会 北岡史匡さん（39）「おいしいじゃダメなんですよ。ヒーって言うぐらい辛くないと、風神大根は名乗れないかなと」

風神大根保存会 宮粼榮明さん（89）「おいしいと言われたら困るんですよね。うわー辛い！食べられん！というのを期待しているんですよ」

大事なのは「美味さ」よりも「辛さ」。赤い色の正体は、びっしり入った唐辛子です。

風神大根保存会 松田清見さん（89）「風邪が流行らないよう、ということを祈念して、ずっと毎年これを作って町内の全世帯に配っている」

白梅天満宮の風神大根は無病息災を祈るため70年以上前から実施される伝統行事です。

男性だけで大根料理を作り「ふた口と食べられないほど辛い」と言われ、食べると1年は風邪をひかないと伝えられています。

さて、今年の出来は…？

「あ～ 辛い！ 大丈夫」

この行事は、いつ誰が始めたか、記録は残っていませんが、作り方はしっかりと受け継がれています。

風神大根保存会 北岡史匡さん（39）「代々守られているんで、僕たちも続けないといけないですね」