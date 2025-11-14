吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす15日からの天気のポイントです。

小野：

あす15日・土曜日は七五三です。15日・16日とも晴れて“七五三日和”でしょう。一方、週明けの18日・19日は、山地で積雪となる所がある見込みです。



気象台の週間予報です。

小野：

15・16日は晴れます。17日に前線が石川県内を通過した後、冬型の気圧配置になるでしょう。加えて、今シーズン一番の強い寒気が入ります。18・19日は“雨か雪”という予報で、最高気温が10度、11度、最低気温が 3度、 4度です。12月の半ば前後の気温でしょう。





吉道：一気に寒くなりますね。小野：気象台からは、18・19日は山地で積雪となる所がある見込みで、「交通障害に注意するように」という呼び掛けが出ています。その18日の予想天気図です。

小野：

西高東低の冬型の気圧配置です。寒気を色分けする3段階の中間色“地上で雪になる目安”の色が、能登半島に少し掛かっています。ただ今回の雪は、山地が中心でしょう。



吉道：

13日もお伝えしましたが、この週末に、本格的な冬への準備を進めたいですね。