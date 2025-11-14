

額縁デコレーション体験 TANE 倉敷市

瀬戸内国際芸術祭が閉幕しましたが、まだ「芸術の秋」を楽しみたい方がいらっしゃるのではないでしょうか。岡山県倉敷市で瀬戸内の魅力が詰まったアート体験をしてみませんか？

倉敷美観地区にあるマスキングテープ専門店「TANE」。店内に並ぶ約1300種類は全て倉敷発祥の「mt」というブランドです。

店内では、ココでしか買えない岡山ならではのデザインも。

（TANE／種ヶ嶋弘オーナー）

「メイドイン倉敷なので、これは日本だけでなくてもっともっと知ってもらいたい。微力だけど、メーカーさんとともにそういうものを広げたい」

ここでできるアート体験が、マスキングテープを使った絵のデコレーションです。

（山下佳乃リポート）

「マスキングテープってちょっと透けているので、重ねると、また違うデザインになっていいですね」

手でちぎりながら、自由に貼り付けます。

（山下佳乃リポート）

「できました！ マスキングテープ自体に柄があるので、隙間に埋めていくだけで一気に芸術的な作品になってうれしいです。推しポイントは、触角の象さん。この象さんが可愛くて一個ずつ付けました」

皆さんは、どのテープを使って装飾しますか？