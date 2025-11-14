【TAMASHII NATION 2025】 開催期間：11月14日～16日 会場 ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：無料

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」の商品化を11月14日に発表した。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」より辛木田絆斗がヴラスタムギアとフラッぺいずゴチゾウを装填することで変身した「仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」をアクションフィギュア化したもの。

劇中のデザインが再現され、フラッペを彷彿とさせる胸部の装備やストロー風装飾、チョコフラッペらしいカラーに金色が映える姿が再現されている。

11月14日より開催されているイベント「TAMASHII NATION 2025」ベルサール秋葉原 B1F会場にて参考出展されている。

(C) 2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映