»Í¹ñ¶ä¹Ô¤«¤é54Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥íÌîµå¤Ø ÀîÅÄÍª¿µÁª¼ê¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡Ú¹âÃÎ¡Û¡¡
»Í¹ñ¶ä¹Ô¤«¤é¤Ï54Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀîÅÄÍª¿µÁª¼ê¡£¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤«¤é6°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿10·î30Æü¡£
Æî¹ñ»Ô¤Î»Í¹ñ¶ä¹ÔÌîµåÉô¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÎý½¬¤ËÎå¤àÀîÅÄÁª¼ê¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ú¤á¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¼éÈ÷¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏºÇ¹â¤«¤Ê¤È¡¢¤¢¤Î´é¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¡£¡×
½ÉÌÓ»Ô½Ð¿È¤ÎÀîÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤ËÌîµå¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÂ¼Ãæ³Ø¤«¤é¹âÃÎ¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤Ë»Í¹ñ¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¡£¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÅÄÁª¼ê¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡£
¢£ÀèÇÚÁª¼ê
¡Ö½ã¿è¤ËËÍ¤¿¤Á¤â¿È¶á¤ÊÁª¼ê¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤·¡¢¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¼ä¤·¤¤¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ»Í¹ñ¶ä¹Ô¤ÎÌîµåÉô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤Þ¤À2Ç¯ÌÜ¤À¤¬¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤ÇÀ¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀîÅÄÁª¼ê¤ÎÉð´ï¤Ï50¥áー¥È¥ë5ÉÃ7¤È¤¤¤¦½ÓÂ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤òÆü¡¹Ëá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀîÅÄÁª¼ê
¡ÖÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤È¤«¤ÏÌµ¤¤¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥·¥Ó¥¢¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÁ´¤Æ¤½¤³¤Ç¿¦¶È¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤Ë1¡¦2Ç¯¤Ç¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë³Ð¸ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ïº£¤â¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë1Æü1ÆüÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
ÌîµåÉô¤Îµµ²¬ÍÎ²ð´ÆÆÄ¤âÀîÅÄÁª¼ê¤Î»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µµ²¬´ÆÆÄ
¡Ö¥Ûー¥¯¥¹¤Î¼þÅìÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢»Í¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëðêÂÌÅ·¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¸Æ¤Ð¤ìÊý¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÀîÅÄÁª¼ê¤âº£¤Ï¤Þ¤À¶ä¹Ô°÷¡£Ä«¤ÎÎý½¬¤Î¸å¤Ï°ìÅÙ¼«Âð¤ËÌá¤ê¡¢¥¹ー¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿ÀîÅÄÁª¼ê¤Ï¸áÁ°11»þÈ¾º¢¹âÃÎ»Ô¤ÎÂçÄÅ»ÙÅ¹¤Ë½Ð¶Ð¡£¼ç¤Ê»Å»ö¤Ï±Ä¶È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤âÀèÇÚ¹Ô°÷¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀîÅÄÁª¼ê
¡Ö2Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤Æ¶ä¹Ô¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ê¤Î¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆü¡¹¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌîµå¤È°ã¤Ã¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö»ÙÅ¹¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤Ìîµå¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê»Å»ö¤Ç¤â¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÏ¤ó¤ÀÀîÅÄÁª¼ê¡£¿¦¾ì¤ä¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤¤¤è¤¤¤è¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£