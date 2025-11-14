お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろう（５０）が１４日、自身のＳＮＳで、妻でタレントの松嶋初音（３８）が第１子を妊娠したことを公表した。

やついはおなかが膨らんだ松嶋とのツーショット写真とともに連名の文書で「この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました。年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます」と報告。「本日より結婚１２年目を迎え、よりパワーアップするやつい一家をこれからも何卒よろしくお願いします！」と呼びかけた。

松嶋も自身のＹｏｕＴｕｂｅのチャンネルで詳細を説明。出産予定日は公表せずとも「だいぶおなかが大きくなってきてて」とし「このおなかの大きさを見て大体何カ月ぐらいなんだろうなって分かっていただけるかなと思います」とした。

性別については「女の子」と公表。名前はやつい発案で既に決めているという。「計画無痛」だとし、１２月頭から産休に入ることも明かした。

結婚当初は「親になれる自信がなかった」ことから「子供は作らない」予定だったという。このタイミングで踏み切った理由について「（子供が）いたらいたで楽しいだろうなっていうのももちろんありましたし、自分自身が年齢が高くなってきて収入だったり、旦那さんへの信頼だったりとか、両親の年齢だったりだとかで、そういう“新しい人生”をちゃんと考えられるようになったのが大きい」と説明。

親友やその子供と旅行に行くことが頻繁にあったとし「子供が興味ある場所に行くって結構面白いと思ったのと、自分では思っていない面白さや発見を持って来てくれる」ことからネガティブだった心境が変化。「それで去年、取り組みを始めた」と語った。

また「私の年齢が高いということもあるし、旦那さんは１３個年齢が離れている点も踏まえて、不妊治療を行った」とも説明。体調は「めちゃくちゃ健康」で、つわりも一切無かったというが「他のトラブルが結構多かった」といい「臓器飛び出ちゃったりとかあった」と衝撃告白もしていた。

やついと松嶋は２０１３年１１月１４日に結婚。松嶋の誕生日が１１月１３日で、やついの誕生日が１１月１５日のため、間を取った記念日になっている。