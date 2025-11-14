ジョンマスターオーガニックの新作バスボムで極上リラックス♡心ほどける冬のバスタイム

“世界を飾らない美しさで満たす”を掲げるジョンマスターオーガニックから、炭酸泡の心地よさを味わえる贅沢なバスボムが数量限定で登場しました。お湯に入れた瞬間に広がるやわらかなフローラルの香りと、じんわり温めてくれる炭酸ガスの心地よさが、日々の疲れをふっとほぐしてくれます。自然由来の優しい色合いと、ギフトにもぴったりな2種類のパッケージが揃い、冬のバスタイムをとびきり幸せに彩ります♪

炭酸泡とフローラルの香りで贅沢バスタイム

新発売の「バスボム（フローラル）」は、お湯に入れた瞬間に炭酸ガスがシュワっと広がり、体を包み込むように心地よさを届けてくれるアイテム。

ラベンダーやベルガモット、シダーウッドをブレンドした穏やかな香りがバスルームいっぱいに広がり、自然由来の優しいピンクのお湯がより一層リラックス気分を高めてくれます。

ローズヒップ由来の植物エキスを配合し、入浴後の肌をしっとりなめらかに整えてくれるのもうれしいポイントです。価格は各90g 990円（税込）。

冬のギフトにも◎選べる2種のデザイン

限定発売のバスボムは、気分で選べる2つのパッケージデザインを展開。「dreamy chill」は夕暮れの空を思わせる柔らかなカラーで、大切な人に癒しを贈りたいときにぴったり。

「joy ful chill」は心弾むような明るいデザインで、自分を慈しむセルフケアにも、アクティブに過ごす友人へのギフトにも喜ばれる華やかな印象です。

冬のバスタイムを特別な時間に変えてくれる、季節感あふれる限定アイテムです。

心ほどける癒しを届ける特別なバスアイテム

毎日忙しく過ごしていると、ほんの少しの休息が心と体に大きなご褒美になります。

ジョンマスターオーガニックの炭酸バスボムは、香りと泡に包まれながら思わず深呼吸したくなるような穏やかな時間を届けてくれるアイテム。

限定のパッケージはギフトにも最適で、大切な人に“お疲れさま”の気持ちをそっと贈るのにもぴったりです。自分を甘やかすバスタイムで、心までほどける癒しを感じてみてください♪