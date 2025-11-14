県内では、民家の近くや駅などでもクマの目撃情報が相次いでいます。



警察から14日に発表されている午後6時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）



＜午前の発表＞

◆村上市

・14日午前1時15分頃、村上市山辺里の道路わき

・体長約1メートルの子グマ1頭目撃

・目撃場所は、商業施設や住宅付近



◆新発田市

・14日午前2時10分頃、新発田市関妻の国道7号

・体長約0.6メートルのクマ1頭が横切るのを目撃





◆湯沢町・14日午前6時30分頃、湯沢町湯沢の宿泊施設の敷地内・木の上にクマ2頭（体長約1メートルと約0.5メートル）がいるのを目撃◆五泉市・14日午前8時30分頃、五泉市小山田（おやまだ）・体長不明のクマ1頭を市民が目撃・目撃場所は、住宅付近◆村上市・14日午前9時29分頃、村上市野潟の商店裏の道路・体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃・目撃場所は住宅付近＜午後の発表＞◆加茂市・14日午前11時10分頃、加茂市長谷の国道290号の道路退避場・体長約1メートルのクマを目撃・目撃場所は直近の民家まで約300メートル◆阿賀町・14日午後2時頃、阿賀町釣浜・体長約0.5メートルのクマを目撃・目撃場所は民家から約50メートル離れた畑◆小千谷市・14日午後3時頃、小千谷市塩殿・体長約1.5メートルのクマを目撃・目撃場所は、民家から約300メートル◆阿賀町・14日午後4時頃、阿賀町熊渡・体長約0.8メートルのクマ1頭を目撃・目撃場所は、JR東下条駅◆南魚沼市・14日午後4時50分頃、南魚沼市上野の道路わきの柿の木の上・体長約1メートルのクマ1頭を目撃・目撃場所は、民家のすぐ近く◆村上市・14日午後5時10分、村上市天神岡の住宅敷地の裏手・体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃・目撃場所は、住宅街◆長岡市・14日午後4時20分頃、長岡市栖吉町の畑・体長約0.5メートルの子グマを目撃・目撃場所は、民家すぐ近く今年度、これまでに県内では17人の人身被害が確認されていて県は10月6日に「クマ出没特別警報」を発表、継続して警戒を呼び掛けています。クマが目撃された市町では、警察と連携し、住民への警戒を呼び掛けています。