【クマ】民家付近や駅などでも 目撃情報が相次ぐ（14日午後6時30分現在）《新潟》
県内では、民家の近くや駅などでもクマの目撃情報が相次いでいます。
警察から14日に発表されている午後6時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）
＜午前の発表＞
◆村上市
・14日午前1時15分頃、村上市山辺里の道路わき
・体長約1メートルの子グマ1頭目撃
・目撃場所は、商業施設や住宅付近
◆新発田市
・14日午前2時10分頃、新発田市関妻の国道7号
・体長約0.6メートルのクマ1頭が横切るのを目撃
・14日午前6時30分頃、湯沢町湯沢の宿泊施設の敷地内
・木の上にクマ2頭（体長約1メートルと約0.5メートル）がいるのを目撃
◆五泉市
・14日午前8時30分頃、五泉市小山田（おやまだ）
・体長不明のクマ1頭を市民が目撃
・目撃場所は、住宅付近
◆村上市
・14日午前9時29分頃、村上市野潟の商店裏の道路
・体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃
・目撃場所は住宅付近
＜午後の発表＞
◆加茂市
・14日午前11時10分頃、加茂市長谷の国道290号の道路退避場
・体長約1メートルのクマを目撃
・目撃場所は直近の民家まで約300メートル
◆阿賀町
・14日午後2時頃、阿賀町釣浜
・体長約0.5メートルのクマを目撃
・目撃場所は民家から約50メートル離れた畑
◆小千谷市
・14日午後3時頃、小千谷市塩殿
・体長約1.5メートルのクマを目撃
・目撃場所は、民家から約300メートル
◆阿賀町
・14日午後4時頃、阿賀町熊渡
・体長約0.8メートルのクマ1頭を目撃
・目撃場所は、JR東下条駅
◆南魚沼市
・14日午後4時50分頃、南魚沼市上野の道路わきの柿の木の上
・体長約1メートルのクマ1頭を目撃
・目撃場所は、民家のすぐ近く
◆村上市
・14日午後5時10分、村上市天神岡の住宅敷地の裏手
・体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃
・目撃場所は、住宅街
◆長岡市
・14日午後4時20分頃、長岡市栖吉町の畑
・体長約0.5メートルの子グマを目撃
・目撃場所は、民家すぐ近く
今年度、これまでに県内では17人の人身被害が確認されていて県は10月6日に「クマ出没特別警報」を発表、継続して警戒を呼び掛けています。
クマが目撃された市町では、警察と連携し、住民への警戒を呼び掛けています。