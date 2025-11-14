お笑い芸人、結婚12年目を迎え美人妻が妊娠！ マタニティフォトも公開「素晴らしすぎる」「素敵な写真」
お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうさんは11月14日、自身のInstagramを更新。妻の妊娠を報告し、夫婦のマタニティフォトを公開しました。
また、「年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます。とにかく今は元気な子が産まれて来ますようにと祈る日々です」と明かし、「本日より結婚12年目を迎え、よりパワーアップするやつい一家をこれからも何卒よろしくお願いします！」と結婚記念日にこれからの抱負もつづっています。
ファンからは、「おめでとうございます！！」「素敵なお知らせに私も嬉しいです」「めっちゃハッピーなお知らせありがとうございます」「幸せな気持ちになりました」「素晴らしすぎる！！！最高」「楽しみですね」「穏やかな日々を過ごせますように」「素敵な写真」と、祝福の声が多く上がりました。
「めっちゃハッピーなお知らせありがとうございます」やついさんは「いつも応援して下さる皆様へ 突然のお知らせになるのですが、この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました」とつづり、写真と画像を1枚ずつ投稿。写真は、“ブラックコーデ”でそろえた夫婦ショットです。妻でタレントの松嶋初音さんは大きなおなかに手を当てています。やついさんは、隣りにしゃがみこみおなかに耳を当てる幸せいっぱいのショットです。
愛犬の誕生日ショットも普段の投稿では愛犬の様子や仕事のオフショットなどを披露しているやついさん。12日の投稿では、「こぶし14歳の誕生日おめでとう！！！」とつづり、愛犬の誕生日ショットを公開しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)