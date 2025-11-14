山形銀行と、荘内銀行はきょう、中間決算を発表しました。金利の上昇などを追い風に、両行とも増収増益となりました。

【写真を見る】金利上昇が追い風 山形銀行と荘内銀行が中間決算発表 両行とも増収増益に（山形）





山形銀行の中間決算は、一般企業の売り上げにあたる経常収益が前年比19．6%増の263億3900万円、経常利益が前年比40．6%増の39億2200万円、中間純利益が前年比42%増の29億1200万円でした。山形銀行が増収増益となるのは3期ぶりです。





金利の引き上げで貸出金利息や資金運用収益が増加したことなどが主な要因です。





来年3月期の業績予想では経常利益が68億円、当期純利益が46億円を見込んでいます。

■荘内銀行は

また、再来年の1月に秋田市の北都銀行と合併し新たにフィデア銀行を設立する 荘内銀行もきょう中間決算を発表しました。





一般企業の売り上げにあたる経常収益が前年比11%増の130億1500万円、経常利益が前年比24．9%増の14億5900万円。中間純利益が、前年比107．2%増の11億7300万円でした。荘内銀行は2期連続の増収増益です。





貸出金利息の増加などが主な要因で、こちらも金利引き上げの恩恵を受けています。



来年3月期の業績予想では、経常利益が20億円、当期純利益が12億円を見込んでいるとしています。