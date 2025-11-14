サンリオの“手ぬぐい＆湯おけセット”がカプセルトイに登場！ 手のひらサイズの全6種
サンリオキャラクターズをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ miniぬぐい＆miniおけ」が、11月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーで発売される。
【写真】並べてもかわいい！ サンリオの“手ぬぐい＆湯おけセット”全6種
■極楽気分が味わえる
今回登場する「サンリオキャラクターズ miniぬぐい＆miniおけ」は、ユニークなデザインを採用したミニチュアの手ぬぐいと湯おけのセット。
手ぬぐいは、桔梗麻の葉や矢絣の柄の生地に、だるまのような姿のクロミとお友だちのバク、大黒天にふんしたハンギョドンとさゆりのほか、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、ポチャッコの全6種がラインナップにそろう。
また、手のひらサイズの湯おけの底面に、それぞれの手ぬぐいデザインをイメージしたアイコンをあしらい、手ぬぐいの巻紙にもアイコンをプリントした統一感のある仕上がりも注目。手持ちのぬいぐるみの近くに飾れば、極楽気分が味わえそうだ。
