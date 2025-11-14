来シーズン、J2からの巻き返しをはかるアルビレックス新潟は、新しい社長に取締役営業本部長の野澤洋輔さんが就任すると発表しました。



さきほど会見で意気込みを語りました。



■新社長に就任へ 野澤洋輔氏(46)

「素直にプレッシャーに感じているし、身が引き締まる思い。」



野澤洋輔さんは静岡県出身の46歳。現役時代はアルビに通算10年在籍し、ゴールキーパーとして200試合以上に出場しました。その明るいキャラクターでサポーターからも愛され、引退後はアルビの営業担当としてチームを支えてきました。



社長就任を決断した理由を聞かれると－



「アルビレックスの立ち位置はJ2ではない、J1にいるべき。選手時代から最大の恩返しができるのは社長という立場だと思っていたので、話をもらったときはすぐ決断した。」



野澤さんは2026年2月1日に社長に就任し、新体制がスタートします。

現在、社長を務める中野幸夫さんは1月31日で退任し取締役となり、強化本部長は引きつづき寺川能人さんが務めます。