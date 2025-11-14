¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Ê¡²¬½Ð¿È¤ÎÄ¹ÌîÅí±©¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ë¡ÄÉÔ»×µÄ¡×¿·¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌ¥ÎÏ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤¬12Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖKeep Your Smile¡ª¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
9¿ÍÂÎÀ©¤ÎàÂçºîá
¡¡¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë°ËÀªÎëÍö¡Ê21¡Ë¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£8·î¤Ë¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¹ÌîÅí±©¡Ê15¡Ë¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬²ÃÆþ¡£¸½ºß¤Ï9¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´19¶Ê¤È¤¤¤¦Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÀª¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç½é¤á¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤ËÉÔ»×µÄ¤À¤±¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½éÂÎ¸³¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ì¶Ê¤Ë¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡ÖCelebrate! Celebrate!¡×¤òµó¤²¡¢°ËÀª¤Ï¥é¥¤¥Ö±Ç¤¨¤¹¤ë¡ÖFAST PASS¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡Ö´ÖÁÕ¤ÇËè²ó¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥é¥¤¥Ö±Ç¤¨¤¹¤ë¶Ê¡×¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÉðÆ»´Û¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ
¡¡Ä¹Ìî¤Ï9·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à 2025 autumn ¡ØKeep Your Smile¡ª¡Ù¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÌÏº÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ÃÆþ¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ËÀª¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¸ÄÀ¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡×¤ä¡ÖFAST PASS¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡Ö¸á¸å£³»þ¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°Ù±Ê¹¬²»¡Ê21¡Ë¤¬¡Öº£Ç¯¤âÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤È°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡30Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½é¤á¤ÆÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÄ¹Ìî¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¾¾ËÜ¤ï¤«¤Ê¡Ê18¡Ë¡¢²¼°æÃ«¹¬Êæ¡Ê19¡Ë¡¢¸åÆ£²Ö¡Ê17¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á6¿Í¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£