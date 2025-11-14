２年半ぶりの森保ジャパンで愛知熱狂！チームバス停車のホテルも物凄い人だかり。注目は地元のスター「やっと帰ってきてくれた」
森保一監督が率いる日本代表が11月14日、豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う。豊スタで森保ジャパンが試合を行なうのは、2023年６月のエルサルバドル戦以来、約２年半ぶり。前回は中村敬斗の初ゴールなどで、６−０で大勝した。
久々の代表戦で愛知の熱気が高まっている。最新版を含めた青いユニホームを着たサポーターが集結。日本代表のチームバスが止まった豊田市駅近くのホテルも、物凄い人だかりができていた。向かいの歩道橋もスマホを構える人で溢れていたほどだ。
キックオフ前、スタジアムの周辺でサポーターを取材した。どこから来たのか聞けば、奈良、岐阜、富山、神奈川など各地から駆け付けていることが分かった。とはいえ、やはり地元・愛知のサポーターが圧倒的に多かった。
それだけに、注目選手には愛知県豊川市出身のスター、菅原由勢が特に多く挙がった。それぞれ熱量たっぷりに「やっぱり攻撃のところ。良いクロスを上げる」「本当に良いチームに移籍してくれて良かった（サウサンプトンからブレーメンに期限付き移籍）っていうのと、やっと帰ってきてくれた」「キャラクター的にも良い」といったコメントをしてくれた。
今回、次いで多かったのが鎌田大地だ。推しと同じ長袖スタイルで合わせたファンは、「ボールを散らしてくれるので、いるかいないかで試合展開が全然変わってくる」と力説してくれた。
ただ、鎌田はコンディション不良でガーナ戦の欠場が決定的。皆一様に残念がりながらも「しょうがない」と割り切り、既に前を向いていた姿も印象的だった。
先月に14度目の挑戦で初めてブラジルを撃破した。サポーターの期待は確実に高まっている。年内最後の２連戦に臨む森保ジャパンは、愛知をさらに熱くする戦いを見せられるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
