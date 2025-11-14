森保ジャパンのスタメンが発表された。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　日本代表は11月14日、豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合で対戦。この試合先立ち、スターティングメンバ―が発表された。

　ガーナ戦の先発メンバーは以下のとおり。

GK
早川友基（鹿島アントラーズ）

DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

MF／FW
南野拓実（モナコ／フランス）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
 
　これにはSNS上でファンからも「ガチメンだ！」「楽しみ」「鹿島組全員スタメン！」「遠藤がベンチ？」「田中碧と佐野海舟のダブルボランチめちゃくちゃ楽しみ」「イケメン谷口がまた評価され始めてるの嬉しい」といった様々な声が上がった。

　ワールドカップ常連であるアフリカの強豪相手に、森保ジャパンはどんな戦いを見せるか。試合は19時20分キックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

