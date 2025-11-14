相次ぐクマ被害で連日の『緊急銃猟』です。14日朝、胎内市でわなにかかったクマが見つかり、人に危害を及ぼす可能性があるとして市が『緊急銃猟』を行い駆除しました。



檻の中に入っている1頭のクマ。

14日午前7時30分ごろ、胎内市下赤谷の空き地でわなにかかっている体長1m20cmのクマを住民が見つけ、市役所に通報しました。



■クマを見た近隣住民

「発見者と3人で見たとき写真を撮っていたが、クマはうつ伏せになって小さくなって疲れ果てて、静かになっているというかうずくまっていました。」



約30分後に市役所の職員などがかけつけたときは、おりで暴れる様子もあったということです。

市長の代理で現場を指揮していた市の責任者が、近隣住民に危害を加える恐れがあるとして午前9時すぎに『緊急銃猟』を指示し駆除しました。



県内の『緊急銃猟』は6例目です。現場近くでは、11月11日に子グマ2頭が目撃されていました。



■クマを目撃し撮影

「ギンナンをあさっていました。床から地面から取って、木を登り始めて、それで枝からギンナンを取っていました。それでその日に通報して(今回の)わなをはってもらった。」



県は、引きつづき【クマ出没特別警報】を出して警戒を呼びかけています。