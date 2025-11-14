“ワン！ワン！” クマの嫌がる音を空から 岐阜県がクマ対策ドローンを導入 機体には動物駆除用の“音の出る花火”も 猟師の高齢化に｢ドローンで何とかならないか｣ 岐阜・飛騨市
15年前の秋に、ツキノワグマが侵入し、約50分間にわたり居座ったという、岐阜県飛騨市古川町にある市民ギャラリー。記者が取材に行くと、施設の壁には…
（柳瀬晴貴記者）
「15年前のクマの傷跡がくっきり残っている」
恐怖の瞬間を今も伝えています。
スタッフ3人は逃げ出して無事でしたが、室内は荒らされました。
クマは体長150センチ、体重110キロのオスで、駆けつけた猟友会のハンターが駆除しました。このギャラリーを運営する建設会社の元従業員は当時の様子を振り返ります。
（クマに遭遇した元従業員）
「扉を開けてみたら、クマがそこにいたので、すぐ閉めた。その時（ガラス越しに）クマが来た」
Q. クマはどのあたりを狙っていた？
（クマに遭遇した元従業員）
「顔を狙っていた。背丈は僕より低いが、手は完全に顔に来た」
町では今年度こそ人身被害は出ていませんが、緊張感が日に日に高まっています。
“ワン！ワン！” クマ対策のドローンから聞こえてきたのは…
そこで14日行われたのが…
多くの報道陣が見守る中、たかだかと空へ上がった、クマ対策ドローンです。
岐阜県が導入したもので、このドローンには、“とっておきの秘策”が！
機体のスピーカーから流れる、クマが嫌がる“犬の鳴き声”です。
この声を流しながら、クマを奥山へと戻す狙いですが、都道府県がクマの追い払いにドローンを使うのは全国でも珍しく、全世界に通信網を持つロイター通信も取材に。日本のクマ騒動は世界的な話題です…。
そのドローンの1回の飛行時間は、約30分。音は、操縦者の手元のコントローラーのボタンひとつで出すことができます。そのドローンから出る音は、高性能マイクで収録した実際の猟犬の鳴き声です。
このドローンを開発したのは、農業用ドローンを手がける京都のメーカーです。
（アエロジャパン 志村伊織代表）
「猟師も高齢化が進んでいて、猟犬もなかなか変えなかったりするので、『ドローンで何とかならないか』とチャンスを頂いたところから開発が始まりました」
過去、実際の狩猟現場で使った際には、鳴き声だけでシカの群れを誘導できた例もあり、クマの追い払いにも効果が期待されます。
そして、特徴はもうひとつ。
機体に動物駆除用の「音の鳴る花火」を6発搭載しています。
（アエロジャパン 志村伊織代表）
「地元の方との協力が欠かせないので、新しい技術と、今まで培ってきた（猟師の）ノウハウ・知識をあわせて、これがますます活躍できると思う」
｢クマが本来住むべきところに戻ってくれたら…」“ドローン作戦”に町の人も期待の声
古川町の人たちもこのクマ追い払いドローンには、期待を寄せます。
（飛騨市古川町の住民）
「今のクマは人を怖がらない。有効な施策はやっていただければ、ありがたい」
「クマがドローン作戦で山に戻って、本来住むべき所に戻ってくれたら、私たちも安心して過ごすことができるので、期待している」
ドローンは今後、岐阜県高山市や中津川市など今年度に被害があった地域を中心に、順次、飛ばしていく方針です。
（岐阜県 江崎知事）
「むしろ、こちらから攻めていく（対策）をしていかないと、『被害者が出ました』、『大変でした』ではいけない、そのレベルに来ている」
岐阜県が取り組む“攻めのクマ対策”人里への侵入をどこまで食い止められるのか。ドローンの効果が注目されます。