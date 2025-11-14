15年前の秋に、ツキノワグマが侵入し、約50分間にわたり居座ったという、岐阜県飛騨市古川町にある市民ギャラリー。記者が取材に行くと、施設の壁には…

【写真を見る】“ワン！ワン！” クマの嫌がる音を空から 岐阜県がクマ対策ドローンを導入 機体には動物駆除用の“音の出る花火”も 猟師の高齢化に｢ドローンで何とかならないか｣ 岐阜・飛騨市

（柳瀬晴貴記者）

「15年前のクマの傷跡がくっきり残っている」

恐怖の瞬間を今も伝えています。

スタッフ3人は逃げ出して無事でしたが、室内は荒らされました。



クマは体長150センチ、体重110キロのオスで、駆けつけた猟友会のハンターが駆除しました。このギャラリーを運営する建設会社の元従業員は当時の様子を振り返ります。

（クマに遭遇した元従業員）

「扉を開けてみたら、クマがそこにいたので、すぐ閉めた。その時（ガラス越しに）クマが来た」

Q. クマはどのあたりを狙っていた？

（クマに遭遇した元従業員）

「顔を狙っていた。背丈は僕より低いが、手は完全に顔に来た」



町では今年度こそ人身被害は出ていませんが、緊張感が日に日に高まっています。

“ワン！ワン！” クマ対策のドローンから聞こえてきたのは…

そこで14日行われたのが…

多くの報道陣が見守る中、たかだかと空へ上がった、クマ対策ドローンです。

岐阜県が導入したもので、このドローンには、“とっておきの秘策”が！

機体のスピーカーから流れる、クマが嫌がる“犬の鳴き声”です。



この声を流しながら、クマを奥山へと戻す狙いですが、都道府県がクマの追い払いにドローンを使うのは全国でも珍しく、全世界に通信網を持つロイター通信も取材に。日本のクマ騒動は世界的な話題です…。



そのドローンの1回の飛行時間は、約30分。音は、操縦者の手元のコントローラーのボタンひとつで出すことができます。そのドローンから出る音は、高性能マイクで収録した実際の猟犬の鳴き声です。

このドローンを開発したのは、農業用ドローンを手がける京都のメーカーです。



（アエロジャパン 志村伊織代表）

「猟師も高齢化が進んでいて、猟犬もなかなか変えなかったりするので、『ドローンで何とかならないか』とチャンスを頂いたところから開発が始まりました」



過去、実際の狩猟現場で使った際には、鳴き声だけでシカの群れを誘導できた例もあり、クマの追い払いにも効果が期待されます。



そして、特徴はもうひとつ。

機体に動物駆除用の「音の鳴る花火」を6発搭載しています。

（アエロジャパン 志村伊織代表）

「地元の方との協力が欠かせないので、新しい技術と、今まで培ってきた（猟師の）ノウハウ・知識をあわせて、これがますます活躍できると思う」

｢クマが本来住むべきところに戻ってくれたら…」“ドローン作戦”に町の人も期待の声

古川町の人たちもこのクマ追い払いドローンには、期待を寄せます。



（飛騨市古川町の住民）

「今のクマは人を怖がらない。有効な施策はやっていただければ、ありがたい」



「クマがドローン作戦で山に戻って、本来住むべき所に戻ってくれたら、私たちも安心して過ごすことができるので、期待している」



ドローンは今後、岐阜県高山市や中津川市など今年度に被害があった地域を中心に、順次、飛ばしていく方針です。

（岐阜県 江崎知事）

「むしろ、こちらから攻めていく（対策）をしていかないと、『被害者が出ました』、『大変でした』ではいけない、そのレベルに来ている」



岐阜県が取り組む“攻めのクマ対策”人里への侵入をどこまで食い止められるのか。ドローンの効果が注目されます。