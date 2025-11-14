女性に偏りがちな家事と子育てを、社会全体で取り組む長崎県を目指します。

県は家庭や企業を啓発する新たな取り組みとして『共家事・共育てウィーク』をスタートしました。

『共家事・共育て』は、女性に偏りがちな家事や子育てを夫婦をはじめ、家族や地域などみんなでシェアする考え方です。

県は14日～23日までの10日間を「共家事・共育てウィーク」として、啓発を行います。

（大石知事）

「家事 子育てを性別に関わらず、夫婦そして家族、地域とみんなでシェアする『共家事・共育て』の取り組みをぜひ進めたい」

キックオフイベントには協力企業10社が参加し、大石知事から認定証としてエプロンが手渡されました。

総務省の調査によりますと、6歳未満の子どもを持つ夫婦が家事に関わる時間について、長崎県は夫が “90分” に対し、妻が “409分。

妻が5時間19分も多く、負担しています。

（男女参画・女性活躍推進室 山脇 卓 課長補佐）

「企業側と県民側と双方の意識が進むことで、家庭の時間や子どもに対する時間が作れると思うので、今後期待したい」

『共家事・共育てウィーク』の期間は、協賛企業とともに “共家事” を啓発する様々なイベントを行うということです。