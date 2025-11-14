11月14日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は日刊スポーツの流行語に関する記事を取り上げ、ラバーガール、光浦靖子らがコメントした。

激動の1年を象徴する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が5日、発表された。「古古古米」、「クマ被害」などが入った。一方、過去10年で7語が年間対象に輝いたスポーツ関連からノミネートはなかった。30語の中からトップ１０の10語が12月1日に発表される

太田アナ「それぞれ30語一応解説が載ってるんですけれども、皆さんの中でこれ知らないなあとか」

ラバーガール飛永「これ光浦さんなんて、海外にいたからまた」

光浦「カナダでテレビを持ってない。日本テレビ見れるチャンネルあるらしいんですけど、テレビ持ってないので、ちょっと本当にね、わからないものがいくつか」

ラバーガール大水「ありますよねきっとね」

光浦「エッホエッホはまず…」

太田アナ「メンフクロウのひなが草むらを懸命に走る姿の写真が海外ネットで話題になりSNSなどで拡散された」

光浦「エッホエッホそんな有名？」

大水「ネット見る人はああ、この画像ねってわかる」

飛永「なんとかって伝えなきゃみたいなちょっと曲みたいになって。アンパンマンはつぶあんって伝えなきゃみたいなね」

光浦「な、何です？何？」

全員「（笑）」

飛永「そうですよね。なんか、メンフクロウが走ってる映像（編者注：元はオランダの写真家、ハニー・ヘーレさんが撮影した写真。それを加工したもの）があるんですよ。それに曲をつけた人がいて、でアンパンマンはつぶあん？こしあん？どっちか忘れましたけど、伝えなきゃみたいなやつが」

大水「そこ（アンパンマンはつぶあんって伝えなきゃ）をそれぞれ違うやつに変えて投稿するっていう」

光浦「伝えることを？埼玉が（魅力度ランキング）最下位よって？」

大水「そうそうそうそう。最下位って伝えなきゃみたいな。っていうのが流行って、これも「スポーツ関連が選ばれてないって伝えなきゃ」って見出しになってる」

光浦「ああ～！はいはい。そういうことなんですか」

大水「そういうことなんですよ。ネットの言葉ですね」