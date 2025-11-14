かとうれいこ、”初めての乗馬”ショット公開「馬に乗っている姿が美しい」「れいこさまになでなでされたい（笑）」
“伝説のグラビアクイーン”と称されるタレントのかとうれいこ（56）が13日、自身のインスタグラムを更新。紅葉を背景にした、記念すべき“初めての乗馬” ショットを公開した。
【写真】「れいこさまになでなでされたい（笑）」“初めての乗馬”ショットを公開したかとうれいこ
「象に乗ったことはあるんですが」とユニークな経験を話すかとうは、乗馬は初体験。馬に跨る姿を披露し、今回乗った馬を「ちょっと繊細な男の子の武蔵 大きくてハンサムでかっこよかったな 武蔵、ありがとう！」と愛情たっぷりに紹介した。
真っ盛りの紅葉に「綺麗でした」と述べ、「いつか馬に乗って走ってみたい けどちょっと怖い」と、新たな目標と素直な気持ちをつづっている。
コメント欄には「かっこいい」「チョ〜ステキです」「似合ってます」「馬に乗っている姿が美しい」「私もれいこさまになでなでされたい（笑）」など、新たな挑戦とその変わらぬ美貌を称賛する声が多数寄せられている。
